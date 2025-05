Le rôle déterminant des Somaliennes dans l'industrie maritime

La Journée internationale des femmes dans le secteur maritime, a été l’occasion de célébrer le rôle déterminant des femmes dans le développement de ces industries.

Organisé à Mogadiscio en présence de membres du ministère de la pêche et de l'économie bleue, cet événement a permis de rappeler la nécessité d'accroître leur participation dans e secteur historiquement dominé par les hommes.

Instaurée par l'OMI en 2021, cette journée vise à mettre en lumière les réalisations et les contributions des femmes dans le secteur maritime.

En Somalie, l'UNTMIS et l'UNODC travaillent aux côtés du gouvernement et des partenaires pour soutenir l'initiative WiMS depuis son lancement.

Cette initiative a créé un espace permettant aux femmes somaliennes de diriger, de contribuer et d'innover grâce à un renforcement des capacités sur mesure, à un engagement politique et à des campagnes de sensibilisation au sein de diverses institutions fédérales et régionales.

"Nous ne pouvons pas attendre un autre jour, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. En Somalie, des femmes travaillent dans les ports, mènent des recherches, protègent l'environnement et travaillent dans le domaine du droit maritime. Le ministère des ports et des affaires maritimes s'engage à faire tomber les barrières qui empêchent les femmes de participer aux activités maritimes, ainsi qu'à lutter contre toute discrimination, et s'efforcera de créer des emplois et des opportunités de leadership pour les femmes somaliennes.", a déclaré Fartun Abdukadir, vice-ministre des ports et du transport maritime, Somalie.

La journée vise à remédier à ce déséquilibre en reconnaissant et en soutenant les contributions des femmes, mais aussi de lancer une nouvelle initiative axée sur l'autonomisation des femmes par l'éducation et la création d'emplois dans le domaine maritime.

"J'encourage les femmes à ne pas se décourager et à ne pas perdre espoir. La Somalie possède le plus long littoral d'Afrique. Les femmes peuvent tirer un grand profit du secteur maritime, qui présente un énorme potentiel financier, mais elles doivent apprendre les différentes compétences maritimes.", a expliqué Ikran Mohamed Abdulahi, directrice du développement du capital humain et point focal national pour les femmes, ministère de la pêche et de l'économie bleue, Somalie.

Alors que la Somalie possède le plus long littoral d'Afrique continentale, l'inégalité entre les sexes prévaut, et prive encore les femmes et les filles de droits et d'opportunités essentiels tels que l'accès à l'éducation maritime et la participation économique.