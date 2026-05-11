Somalie : un mort lors d'un rassemblement dispersé par les forces de sécurité

Des personnalités de l'opposition somalienne et des témoins ont déclaré qu'une personne avait été tuée dimanche après que les forces de sécurité ont ouvert le feu pour disperser une manifestation anti gouvernementale dans la capitale, Mogadiscio.

Le rassemblement avait été organisé,par des dirigeants de l'opposition sous le slogan « Dareen Hiil Shacab » (Solidarité avec le peuple) dans une dizaine de points de la ville, pour soutenir les habitants contraints de quitter leur domicile ces derniers mois dans le cadre d'expulsions ordonnées par le gouvernement.

« On nous a dit que nos terres seraient confisquées si nous ne payions pas 30 000 dollars américains, et que nos maisons seraient détruites. Nous ne vivons pas sur des terres publiques ; nous sommes les propriétaires légitimes de ces terres. Si Hassan Sheikh a accédé au pouvoir grâce à de fausses promesses, son mandat est terminé. Grâce à Allah, s’il est un vrai musulman, il devrait quitter ses fonctions. », a déclaréHakima Mohamed Ahmed, manifestante.

L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante le bilan des victimes. Le gouvernement a ensuite accusé l'opposition de tenter de déstabiliser la capitale à l'aide d'éléments armés, une accusation fermement démentie par les organisateurs de la manifestation.

Ces violences surviennent alors que la Somalie est confrontée à une incertitude politique croissante, le mandat de Mohamud prenant officiellement fin le 15 mai.