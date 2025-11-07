Somalie : la reprise de la piraterie maritime inquiète les pêcheurs

Une série d'attaques récentes attribuées à des pirates somaliens avait mis les marins sur les dents avant même la saisie, jeudi, du Hellas Aphrodite, un navire battant pavillon maltais.

La capture du navire représente le premier navire commercial capturé par des pirates au large de la Somalie depuis plus d'un an et fait craindre d'autres attaques.

Osman Yusuf, défenseur de l'environnement et de la préservation des océans et président de la Prestige Fishing Company, a remis en question l'efficacité de l'accord de défense que le gouvernement somalien a signé avec la Turquie en février 2024 pour soutenir les ressources maritimes de la nation de la Corne de l'Afrique.

"Quelles sont les mesures mises en œuvre pour protéger l'océan somalien ? Quelle est l'efficacité de ces initiatives ?", a-t-il déclaré.

"Il est ironique que la piraterie ait repris, ce qui aura un impact significatif sur nos activités de pêche dans ces eaux.

L'accord, signé pour la première fois par les ministres de la défense des deux pays, sera en vigueur pendant une décennie, selon les autorités somaliennes.

Osman Abdi, un pêcheur local, a déclaré que les informations faisant état d'une attaque de pirates alimentaient déjà la peur et la stigmatisation.

L'attaque de jeudi matin a visé le Hellas Aphrodite alors qu'il transportait une cargaison d'essence de Sikka, en Inde, à Durban, en Afrique du Sud, a déclaré le propriétaire du navire, Latsco Marine Management Inc.

Le centre d'opérations commerciales maritimes de l'armée britannique et la société de sécurité privée Ambrey ont indiqué que les assaillants avaient utilisé des armes, notamment des RPG.

Les 24 membres de l'équipage se sont enfermés dans la citadelle du navire au moment de l'attaque. Le navire n'aurait pas transporté d'agents de sécurité armés

Ambrey a ajouté qu'il semblait s'agir d'une attaque de pirates somaliens, qui auraient opéré dans la région ces derniers jours et se seraient emparés d'un bateau de pêche iranien pour s'en servir comme base d'opérations.

L'Iran n'a pas reconnu la saisie du bateau de pêche, appelé Issamohamadi.

L'opération Atalanta de l'Union européenne, une mission de lutte contre la piraterie dans la Corne de l'Afrique, a publié un communiqué indiquant qu'elle disposait d'une "ressource" à proximité et qu'elle "se rapprochait, prête à prendre les mesures appropriées pour répondre efficacement à cette alerte à la piraterie".

Cette force de l'UE a répondu à d'autres attaques récentes de pirates dans la région et a récemment alerté les chargeurs qu'un groupe de pirates opérait au large de la Somalie et qu'il était "presque certain" que des attaques se produiraient.

L'attaque de jeudi survient après qu'un autre navire, le Stolt Sagaland, battant pavillon des îles Caïmans, a été la cible d'une attaque présumée de pirates au cours de laquelle les forces de sécurité armées et les assaillants se sont tirés dessus, a indiqué la force de l'UE.

La piraterie au large des côtes somaliennes a atteint son apogée en 2011, lorsque 237 attaques ont été signalées.

En 2011, la piraterie somalienne dans la région a coûté à l'économie mondiale quelque 7 milliards de dollars, dont 160 millions ont été versés sous forme de rançons, selon le groupe de surveillance Oceans Beyond Piracy.

La menace a été réduite grâce à l'augmentation des patrouilles navales internationales, au renforcement du gouvernement central en Somalie et à d'autres efforts.

Toutefois, les attaques de pirates somaliens ont repris de plus belle l'année dernière, en partie à cause de l'insécurité causée par les rebelles houthis du Yémen qui lancent des attaques dans le couloir de la mer Rouge à cause de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

En 2024, sept incidents ont été signalés au large de la Somalie, selon le Bureau maritime international. Depuis le début de l'année, de nombreux bateaux de pêche ont été saisis par des pirates somaliens.