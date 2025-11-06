Un pétrolier attaqué par des pirates somaliens

Des assaillants armés de mitrailleuses et de roquettes ont abordé jeudi un pétrolier transportant de l'essence au large des côtes somaliennes, ont déclaré les autorités. Il s'agit probablement de la dernière attaque en date perpétrée par les pirates somaliens qui sévissent dans la région.

Une série d'attaques récentes attribuées aux pirates somaliens avait déjà mis les transporteurs maritimes sur les dents avant même la capture jeudi du Hellas Aphrodite, battant pavillon maltais. La capture de ce navire est la première d'un navire commercial par des pirates au large de la Somalie depuis plus d'un an et fait craindre de nouvelles attaques.

"Il s'agit d'une série d'événements sans précédent visant des navires marchands depuis le détournement du MV Basilisk en mai 2024", a averti le Centre français de coopération et de sensibilisation à l'information maritime. "Les pirates sont agiles, déterminés, se déplacent d'une zone à l'autre et ont une réelle portée."

L'attaque de jeudi matin visait le Hellas Aphrodite alors qu'il transportait une cargaison d'essence de Sikka, en Inde, à Durban, en Afrique du Sud, a déclaré le propriétaire du navire, Latsco Marine Management Inc.

Le centre des opérations maritimes du Royaume-Uni de l'armée britannique et la société de sécurité privée Ambrey ont décrit les assaillants comme utilisant des armes, notamment des lance-roquettes. Les 24 membres d'équipage se sont enfermés dans la citadelle du navire lorsque l'attaque a eu lieu. Le navire ne disposait apparemment d'aucune sécurité armée.

"Les 24 membres d'équipage sont sains et saufs, et nous restons en contact étroit avec eux", a déclaré Latsco. La société "a activé son équipe d'intervention d'urgence et coordonne ses efforts avec les autorités compétentes afin d'assurer la sécurité et le bien-être de l'équipage".

Ambrey a ajouté qu'il semblait s'agir d'une attaque menée par des pirates somaliens, qui auraient opéré dans la région ces derniers jours et qui auraient capturé un bateau de pêche iranien pour l'utiliser comme base d'opérations. L'Iran n'a pas confirmé la capture du bateau de pêche, baptisé Issamohamadi.

L'opération Atalanta de l'Union européenne, une mission de lutte contre la piraterie dans la Corne de l'Afrique, a publié un communiqué indiquant qu'elle disposait d'un "atout" à proximité et qu'elle "se rapprochait, prête à prendre les mesures appropriées pour répondre efficacement à cette alerte à la piraterie". Cette force de l'UE a répondu à d'autres attaques pirates récentes dans la région et a récemment émis une alerte aux transporteurs maritimes, les informant qu'un groupe de pirates opérait au large de la Somalie et que des attaques étaient "presque certaines".

L'attaque de jeudi fait suite à une autre attaque présumée contre un navire battant pavillon des îles Caïmans, le Stolt Sagaland, au cours de laquelle les forces de sécurité armées du navire et les assaillants se sont livrés à des échanges de tirs, a déclaré la force de l'UE.

La piraterie au large des côtes somaliennes a atteint son apogée en 2011, avec 237 attaques signalées. Selon le groupe de surveillance Oceans Beyond Piracy, la piraterie somalienne dans la région a coûté quelque 7 milliards de dollars à l'économie mondiale en 2011, dont 160 millions de dollars versés en rançons.

La menace a été réduite grâce à l'intensification des patrouilles navales internationales, au renforcement du gouvernement central en Somalie et à d'autres efforts.

Cependant, les attaques de pirates somaliens ont repris à un rythme plus soutenu au cours de l'année dernière, en partie à cause de l'insécurité causée par les rebelles houthis du Yémen qui ont lancé des attaques dans le corridor de la mer Rouge à la suite de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

En 2024, sept incidents ont été signalés au large de la Somalie, selon le Bureau maritime international. Depuis le début de l'année, les pirates somaliens ont capturé plusieurs bateaux de pêche.