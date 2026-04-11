Une compagnie turque lance les premières exploitations offshores en Somalie

Un navire de forage turc a accosté vendredi au port de Mogadiscio en vue du premier projet de forage pétrolier offshore de la Somalie, ont annoncé les deux pays.

Un accord d'exploitation des hydrocarbures signé en 2024 a accordé à la compagnie énergétique publique turque le droit d'explorer trois blocs offshore d'environ 5 000 kilomètres carrés (1 900 miles carrés) chacun.

Fin 2024, un autre navire turc a mené des études sismiques dans ces trois blocs afin d'identifier des sites de forage.

Le Cagri Bey, orné d'un nœud rouge sur lequel sont représentés une étoile et un croissant blancs et surmonté d'une tour de forage, est arrivé jeudi dans les eaux somaliennes et a accosté vendredi dans le port de la capitale.

« Il a accosté ce matin (vendredi)... C'est un navire immense, nous n'avons jamais rien vu de tel dans ce port », a déclaré à l'AFP Abshir Yare, un employé du port.

Le navire mènera « les toutes premières opérations de forage en mer de la Somalie », a rapporté jeudi l'agence de presse officielle de ce pays africain, la SONNA.

Elle mènera également les « premières opérations de forage en eaux profondes à l'étranger » de la Turquie, en dehors de ses propres eaux territoriales, a déclaré le ministre turc de l'Énergie, Alparslan Bayraktar, sur X.

Selon la SONNA, M. Bayraktar devait assister vendredi à une cérémonie au port de Mogadiscio aux côtés du président somalien Hassan Sheikh Mohamud.

La Turquie est l'un des principaux partenaires militaires et économiques de la Somalie ; Ankara a inauguré en 2017 à Mogadiscio sa plus grande base à l'étranger.