USA : Trump veut mettre fin au statut de protection des Somaliens

Dans une semaine le gouvernement américains mettra fin au statut juridique de protection temporaire appelé « TPS » qui permet à 1 100 Somaliens de vivre et travailler sur aux Etats-Unis.

Le département de la Sécurité intérieure justifie cette décision par l'amélioration de la situation sécuritaire en Somalie. Quatre ressortissants de ce pays de la Corne de l'Afrique et deux associations qui défendent les droits des migrants ont porté plainte, évoquant le caractère « irrégulier » de la procédure.

Une action en justice conteste la décision .

Des défenseurs des droits des immigrants ont déposé lundi une plainte visant à empêcher l'administration du président américain Donald Trump de mettre fin, dès la semaine prochaine, aux protections juridiques qui permettent à près de 1 100 Somaliens de vivre et de travailler aux États-Unis.

Le procès, ouvre un nouvel onglet, intenté par quatre Somaliens et deux groupes de défense, conteste la décision du département américain de la Sécurité intérieure de mettre fin au statut de protection temporaire accordé aux immigrants somaliens, que Trump a ridiculisés dans des déclarations publiques.

En janvier, la secrétaire sortante à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a annoncé que le TPS pour les Somaliens prendrait fin le 17 mars, arguant que la situation en Somalie s'était améliorée, malgré la poursuite des combats entre les forces somaliennes et les militants d'Al-Shabaab.

Les plaignants, parmi lesquels figurent les groupes African Communities Together et Partnership for the Advancement of New Americans, affirment dans leur plainte déposée devant le tribunal fédéral de Boston que cette décision était entachée d'irrégularités procédurales et motivée par un agenda discriminatoire et prédéterminé.

La plainte cite une série de déclarations de Donald Trump qualifiant les Somaliens de « déchets » et de « personnes à faible QI » qui « ne contribuent en rien ».

Les plaignants ont déclaré que l'administration mettait fin au TPS pour la Somalie et d'autres pays en raison d'un préjugé inconstitutionnel à l'encontre des immigrants non blancs, et non sur la base d'évaluations objectives de la situation dans ces pays.

« La fin du TPS pour la Somalie est du racisme déguisé en politique d'immigration », a déclaré Omar Farah, directeur exécutif du groupe juridique Muslim Advocates, dans un communiqué.

Le DHS n'a pas répondu à une demande de commentaires. Il avait précédemment déclaré que le TPS « n'avait jamais été conçu comme un programme d'amnistie de facto ».

Le TPS est une forme de protection humanitaire en matière d'immigration qui protège les migrants éligibles contre l'expulsion et leur permet de travailler. Sous l'impulsion de Noem, le DHS a pris des mesures pour mettre fin au TPS pour une douzaine de pays, ce qui a donné lieu à des contestations judiciaires.

Samedi, l'administration a annoncé son intention de faire appel devant la Cour suprême des États-Unis afin de mettre fin au TPS pour plus de 350 000 Haïtiens. Elle souhaite également que la haute cour lui permette de mettre fin au TPS pour environ 6 000 Syriens.

La Somalie a été désignée pour la première fois pour bénéficier du TPS en 1991, dont la dernière prolongation remonte à 2024. Selon le DHS, environ 1 082 Somaliens bénéficient actuellement du TPS et 1 383 autres ont déposé une demande en attente.

Ces derniers mois, les Somaliens du Minnesota sont devenus la cible de la répression migratoire menée par Trump, les autorités mettant en avant un scandale de fraude dans lequel de nombreuses personnes inculpées proviennent de l'importante communauté somalienne de l'État.

L'administration Trump a invoqué ces allégations de fraude pour justifier une vague de contrôles d'immigration qui a duré plusieurs mois dans le Minnesota, un État dirigé par les démocrates, au cours de laquelle environ 3 000 agents d'immigration ont été déployés, provoquant des manifestations et entraînant la mort de deux citoyens américains par des agents fédéraux.

En novembre, Trump a annoncé qu'il mettrait fin au TPS pour les Somaliens du Minnesota, et un mois plus tard, il a déclaré qu'il voulait les renvoyer « d'où ils venaient ».

Le département d'État américain déconseille de se rendre en Somalie, invoquant notamment la criminalité et les troubles civils parmi de nombreux autres facteurs.