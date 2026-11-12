L’ANC écarte l'hypothèse d'une démission de Cyril Ramaphosa

La porte-parole nationale de l’African National Congress (ANC), Mahlengi Bhengu-Motsiri, a assuré jeudi que Cyril Ramaphosa ne démissionnerait pas de la présidence du parti.

Cette déclaration intervient alors que les hauts responsables de l’ANC sont réunis en session extraordinaire du Comité exécutif national (NEC) pour examiner les résultats des récentes élections municipales et définir la stratégie à suivre.

Le parti au pouvoir a recueilli seulement 31 % des suffrages, soit une baisse de 15 points par rapport au précédent scrutin municipal. Un résultat qui marque son plus faible score électoral depuis son arrivée au pouvoir en 1994.

« De nombreuses rumeurs infondées circulent au sujet du président, notamment selon lesquelles il aurait proposé de démissionner. Nous exhortons les Sud-Africains à ne pas leur accorder de crédit. Les résultats de l’ANC à ces élections municipales nécessitent une réflexion approfondie. C’est précisément l’objet de notre réunion aujourd’hui », a déclaré Mahlengi Bhengu-Motsiri.

Les discussions portent également sur la formation de gouvernements de coalition dans les municipalités où aucun parti n'a obtenu la majorité absolue. La porte-parole a indiqué que le comité exécutif devait examiner les premiers échanges avec les autres formations politiques et adopter un cadre définissant le mandat de l'équipe chargée des négociations.

En 2024, l'ANC avait recueilli 40%

Longtemps hégémonique sur la scène politique sud-africaine, l'ANC avait l'habitude de recueillir près de 70 % des suffrages. Mais son influence électorale s'érode progressivement. La secrétaire générale du parti a qualifié ce nouveau revers de « catastrophe » et annoncé une période d'introspection pour comprendre les raisons de cette perte de confiance.

En 2024, le parti avait déjà perdu sa majorité parlementaire lors des élections nationales, avec seulement 40 % des voix. Il avait alors reconnu la nécessité de se remettre en question. Deux ans plus tard, le recul se poursuit.

Pour expliquer cette désaffection, l'ANC a régulièrement évoqué l'héritage de l'apartheid et du colonialisme. Mais les préoccupations quotidiennes des Sud-Africains portent aussi sur la dégradation des services publics, coupures d'électricité, pénuries d'eau, réseaux d'assainissement défaillants, accumulation des déchets et manque de logements. Des millions de personnes vivent toujours dans des quartiers informels, faute d'accès à un logement décent.