Afrique du Sud : l'ANC remporte les municipales avec son plus bas score

L'African National Congress (ANC), qui domine la scène politique sud-africaine depuis 1994, mais dont l'image a été ternie par des années de scandales de corruption, s'apprête à subir son pire revers électoral à ce jour.

D’après les premiers résultats des élections locales de mercredi, l’ANC demeure le premier parti du pays avec un peu plus de 30% des voix, devant l’Alliance démocratique qui obtient d’après les chiffres qui commencent à tomber près de 25%.

L’ANC perd donc environ 14 points de pourcentage par rapport aux municipales de 2021 et n’obtient la majorité absolue dans aucune des nuits grandes métropoles. Toutefois on peut imaginer que le parti mette en place des accords de coalition avec des partis comme l’Alliance démocratique son principal partenaire dans l gouvernement d’usité nationale.

Dirigé par l’ancien président Jacob Zuma — un ancien pilier de l’ANC entaché par des affaires de corruption —, l**’uMkhonto weSizwe (MK)** se présente aux élections municipales pour la première fois depuis sa création en 2023. Il devrait terminer troisième au niveau national, devançant les Economic Freedom Fighters (EFF) de gauche radicale de Julius Malema, une autre ancienne figure de proue de l’ANC.

Selon la commission électorale, environ 54,5 % des 29,2 millions d’électeurs inscrits du pays se sont rendus aux urnes, contre 46 % en 2021.