Afrique du Sud : les partis entament des négociations de coalition dans 120 conseils municipaux

À l’issue des élections municipales du 4 novembre 2026, le paysage politique sud-africain connaît un bouleversement majeur. L’African National Congress (ANC), au pouvoir depuis l’avènement de la démocratie en 1994, enregistre son plus mauvais résultat électoral à ce jour. Malgré sa première place avec environ 30,8 % des suffrages, le parti historique se retrouve confronté à une nouvelle réalité politique : la multiplication des conseils municipaux sans majorité absolue et la nécessité de négocier des alliances pour gouverner.

L’Afrique du Sud entre dans une nouvelle phase de recomposition politique. Les résultats des élections locales du 4 novembre confirment l’affaiblissement progressif de l’ANC, longtemps considéré comme la principale force politique du pays depuis la fin de l’apartheid. Selon les résultats publiés par la Commission électorale indépendante (IEC), le parti recueille environ 30,8 % des voix, contre 45,6 % lors des élections municipales de 2021.

Derrière lui, l’Alliance démocratique (DA) consolide sa position avec près de 24,6 % des suffrages. Le parti uMkhonto weSizwe (MK), dirigé par l'ancien président Jacob Zuma, s'impose également comme un nouvel acteur incontournable, avec environ 9,8 % des voix. Ces résultats témoignent d'un électorat de plus en plus fragmenté et d'une perte de confiance envers les formations politiques traditionnelles.

Un ANC fragilisé après trois décennies de domination

Depuis 1994, l’ANC a occupé une place centrale dans la vie politique sud-africaine, porté notamment par l’héritage de Nelson Mandela et la lutte contre l’apartheid. Mais cette domination historique s'est progressivement érodée.

Les scandales de corruption, les difficultés économiques, le chômage persistant et la dégradation des services publics ont contribué à ternir l'image du parti. Dans de nombreuses municipalités, les populations dénoncent notamment les coupures d'eau et d'électricité, le mauvais état des infrastructures, les problèmes d'assainissement et l'insuffisance des services de proximité.

Le revers de novembre 2026 confirme ainsi une tendance déjà perceptible lors des élections nationales de 2024, lorsque l'ANC avait perdu sa majorité absolue au Parlement pour la première fois depuis la fin de l'apartheid.

Si le parti reste la première force politique à l'échelle nationale, son recul électoral réduit considérablement sa capacité à gouverner seul. Il doit désormais composer avec des formations concurrentes dont certaines contestent ouvertement son leadership.

120 conseils municipaux sans majorité : l'heure des négociations

L'un des principaux enjeux de ces élections réside dans la configuration des conseils municipaux. Dans de nombreuses collectivités, aucun parti n'a réussi à obtenir la majorité absolue des sièges.

Les négociations entre formations politiques deviennent donc indispensables pour constituer des exécutifs municipaux et assurer le fonctionnement des administrations locales.

Selon les premières informations communiquées à la suite du scrutin, les partis ont entamé des discussions dans environ 120 conseils municipaux sans majorité. Les données de suivi électoral disponibles le 8 novembre font état d'une situation encore plus étendue, avec 134 conseils sans majorité parmi les 208 conseils dont les résultats étaient alors déclarés.

Les discussions portent notamment sur la répartition des responsabilités municipales, l'élection des maires, la désignation des présidents de conseil et les orientations politiques des futures administrations.

Ces négociations interviennent dans un calendrier particulièrement contraignant. Les formations politiques disposent d'un délai légal de 14 jours pour parvenir à des accords permettant la mise en place des nouvelles administrations locales.

Cette échéance représente un véritable défi, compte tenu des divergences idéologiques et des rivalités politiques entre les différents partis.

Des coalitions fragiles, un risque pour la gouvernance locale

La multiplication des coalitions constitue désormais l'une des principales caractéristiques de la politique sud-africaine. Si ces alliances permettent de dépasser l'absence de majorité absolue, elles ne garantissent pas nécessairement la stabilité des administrations municipales.

Selon l'analyste politique Xolelwa Kashe-Katiya, précipiter des négociations aussi complexes peut conduire à la création de collectivités locales intrinsèquement fragiles.

Cette inquiétude est particulièrement importante dans un pays où les municipalités jouent un rôle essentiel dans la fourniture des services publics. Une coalition instable peut compliquer l'adoption des budgets, retarder les projets d'infrastructures et fragiliser la mise en œuvre des politiques locales.

Les expériences précédentes de gouvernements municipaux de coalition ont également montré combien les désaccords entre partenaires peuvent provoquer des changements répétés de maires et des blocages institutionnels.

Les partis devront donc trouver un équilibre entre leurs ambitions politiques et les attentes des citoyens, qui réclament avant tout des administrations capables de répondre à leurs besoins quotidiens.

L'Alliance démocratique et les autres partis en position de force

Avec près de 25 % des suffrages, l'Alliance démocratique apparaît comme l'un des principaux bénéficiaires du recul de l'ANC. Sa progression renforce son poids dans les négociations et lui offre de nouvelles possibilités de participer à la direction de plusieurs municipalités.

Mais la configuration politique ne se limite plus à une confrontation entre l'ANC et la DA. L'arrivée en force du parti MK, ainsi que la présence de formations comme les Economic Freedom Fighters (EFF) et ActionSA, rendent les équilibres locaux plus complexes.

Dans plusieurs municipalités stratégiques, ces formations pourraient jouer un rôle déterminant dans la constitution des majorités.

La question des alliances devient ainsi centrale : les partis devront décider s'ils privilégient des accords programmatiques, des partenariats ponctuels ou des coalitions plus larges pour accéder aux responsabilités.

Un tournant pour la démocratie sud-africaine

Au-delà des résultats électoraux, le scrutin du 4 novembre 2026 marque une nouvelle étape dans l'évolution démocratique de l'Afrique du Sud.

La fin progressive de la domination électorale de l'ANC traduit une transformation profonde du rapport entre les citoyens et les partis politiques. L'électorat semble désormais davantage disposé à sanctionner les formations au pouvoir lorsque les résultats en matière de gouvernance et de services publics ne répondent pas à ses attentes.

Toutefois, cette recomposition politique soulève une question essentielle : les nouvelles coalitions seront-elles capables d'apporter la stabilité et l'efficacité attendues par les populations ?

Les prochains jours seront déterminants. Les accords conclus dans les conseils municipaux auront des conséquences directes sur la gestion des villes, les investissements locaux et la qualité des services publics.

Pour l'ANC, le défi est désormais double : reconstruire la confiance des électeurs et redéfinir sa stratégie politique. Pour ses concurrents, il s'agit de démontrer qu'ils peuvent transformer leurs gains électoraux en résultats concrets.

Une chose est désormais certaine : en Afrique du Sud, l'époque où l'ANC pouvait gouverner presque sans partage appartient au passé. Le scrutin de 2026 ouvre une nouvelle ère politique, dans laquelle le pouvoir se construit désormais davantage par la négociation, les alliances et la capacité à répondre aux attentes des citoyens.