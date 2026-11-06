Afrique du Sud : scrutin local, l'ANC en tête avec près de 32 % des voix

En Afrique du Sud, après le dépouillement, vendredi, de 80 % des bulletins des élections municipales, arrivait en tête, mais avec près de 32 % des voix, le pire résultat de son histoire.

Derrière ce résultat électoral, se trouve l’absence de réponse aux préoccupations majeures de la population. Elles sont liées aux défaillances des réseaux d’approvisionnement en eau et en électricité dans l’un des pays les plus riches d’Afrique.

Les électeurs ont, sans nul doute, choisi le vote sanction contre l’ANC, leader de la coalition gouvernementale. Une alerte avant les élections générales de 2029.

L’Alliance démocratique arrivait en deuxième position avec un peu plus de 24 % des voix, en hausse par rapport aux près de 22 % obtenus lors des élections municipales de 2021.

Le parti de Cyril Ramaphosa avait été crédité de plus de 40 % des suffrages lors des élections nationales de 2024, et de 46 % lors des municipales de 2021.

Le taux de participation est estimé à 54,5 %, contre 46 % lors des élections municipales de 2021, organisées en pleine pandémie.