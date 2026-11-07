Afrique du Sud : l’African National Congress s’apprête à perdre un soutien électoral important

L’African National Congress (ANC), parti autrefois dominant en Afrique du Sud, s’apprêtait à perdre un soutien électoral important ainsi que le contrôle de certaines grandes villes lors des élections locales qui se sont tenues cette semaine, selon les résultats provisoires publiés vendredi à l’échelle nationale.

« Nous souhaitons former des coalitions avec des partis qui veulent servir toutes les communautés de Tshwane. Nous ne voulons pas faire de sélection en fonction du code postal ou des personnes ayant voté pour ActionSA. Et ce qui est positif, si l’on examine les circonscriptions que nous sommes susceptibles de remporter, c’est que nous recueillons des suffrages dans toute la ville de Tshwane ; nous ne sommes pas cantonnés à une seule catégorie démographique ou à une seule zone géographique. C’est le premier point. Deuxièmement, la lutte contre la corruption. Nous avons déclaré la corruption ennemi numéro un ; c’est le cancer qui ronge véritablement notre pays et nos villes. C’est à cause de la corruption qu’elles ne progressent pas. », a déclaré Nasiphi Moya, candidate d'ActionSA à la mairie de Tshwane.

Les Sud-Africains se sont rendus aux urnes cette semaine lors d’élections locales visant à déterminer quels partis contrôleront les grandes villes et les districts municipaux chargés de fournir des services de base tels que l’approvisionnement en eau, l’entretien des routes et le ramassage des ordures.

« Nous ne pouvons ignorer le fait que certains membres de la communauté hésitent à demander d’où viennent ces personnes. Qui sont-ils ? Ils n’ont pas de papiers. Donc, si nous formons une coalition et que le parti dit : “Je ne suis pas à l’aise avec votre approche”, ou plutôt s’il dit : “En fait, nous ne sommes pas d’accord, nous voulons garder les étrangers en situation irrégulière dans la ville”, alors ce parti leur demandera poliment de ne pas s’allier avec nous. », a préciséNasiphi Moya, candidate d'ActionSA à la mairie de Tshwane.

Avec 76 % des voix dépouillées à l’échelle nationale, l’ANC avait recueilli près de 31 % des suffrages et se trouvait à la traîne par rapport à ses rivaux dans des villes clés telles que Johannesburg, Tshwane et Thekwini.

Lors des dernières élections locales de 2021, l’ANC avait recueilli un peu plus de 45 % des voix à l’échelle nationale. Son plus mauvais résultat électoral remonte aux élections nationales de 2024, lors desquelles il avait perdu pour la première fois sa majorité parlementaire.

L’ANC domine depuis 1994, mais a perdu sa majorité parlementaire en 2024. Les grandes villes pourraient nécessiter la formation de gouvernements de coalition, l’Alliance démocratique envisageant d’éventuels partenariats.