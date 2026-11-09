Afrique du Sud : l’ANC subit un nouveau revers aux élections municipales

En Afrique du Sud, le Congrès national africain (ANC) continue de perdre du terrain. Le parti historique de Nelson Mandela a enregistré un nouveau recul lors des élections locales, confirmant une baisse progressive de sa popularité auprès des électeurs.

Selon les résultats provisoires, l’ANC reste la première force politique du pays, mais avec un score largement inférieur à ses performances passées. Le parti au pouvoir depuis la fin de l’apartheid s’achemine vers une chute d’environ 15 points de pourcentage par rapport aux précédentes élections locales, perdant près d’un tiers du soutien dont il bénéficiait il y a cinq ans.

Cette érosion traduit le mécontentement d’une partie de la population face aux difficultés du quotidien : chômage élevé, problèmes d’accès à l’eau, coupures d’électricité, services publics défaillants et sentiment d’insécurité dans plusieurs villes.

Longtemps dominant, l’ANC avait recueilli près de 70 % des voix à son apogée. Le parti qui a conduit l’Afrique du Sud vers la fin de l’apartheid et la démocratie en 1994 sous la présidence de Nelson Mandela voit désormais son statut de première force politique remis en question.

Lors de son intervention après le scrutin, le président Cyril Ramaphosa a reconnu les attentes des Sud-Africains. Il a déclaré que la population voulait « vivre mieux », obtenir davantage d’emplois et d’opportunités, mais aussi bénéficier de services essentiels comme l’accès à l’eau, à l’électricité et à des villes mieux entretenues.

Malgré son recul, l’ANC conserve la première place devant l’Alliance démocratique. Mais la fragmentation du paysage politique sud-africain confirme une nouvelle période d’incertitude pour le parti qui a dominé la vie politique du pays pendant trois décennies.