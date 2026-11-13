États-Unis : photo de famille pour les nouveaux élus du Congrès

Sur les marches du Capitole, les nouveaux élus de la Chambre des représentants ont fait leurs premiers pas sous l'objectif des caméras, multipliant les poignées de main et les high-fives complices. Venant de l'Illinois, de l'Iowa, du Michigan, de New York ou encore de Virginie, ces jeunes pousses du Congrès suivent un parcours d'initiation imposé pour assimiler les codes de l'institution, leurs futures missions et le rythme de Washington. Ce rassemblement intervient dans le sillage des élections de mi-mandat du 3 novembre dernier, qui ont vu les démocrates rafler plus de 40 sièges, reléguant le camp républicain à un apport numérique très modeste. Tandis que les élus sortants vident leurs cartons, la relève prépare déjà la suite. Après plusieurs semaines dédiées aux rouages législatifs et à l'attribution au hasard de leurs bureaux, ces représentants entreront officiellement en fonction le 3 janvier 2027, lors de la séance inaugurale du 120e Congrès.