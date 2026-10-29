Vatican : un siècle de papamobiles Mercedes-Benz exposé

L'exposition réunit des véhicules utilisés par les différents papes, d'une opulente limousine de 1930 à des modèles modernes conçus pour rapprocher le pontife des foules tout en le protégeant. Le plus ancien est une Nürburg 460 offerte au pape Pie XI le 23 mai 1930, dotée d'un fauteuil luxueux recouvert de brocart de soie couleur framboise. En 1960, la 300 d Landaulet construite pour Jean XXIII est équipée de vitres latérales arrière amovibles, qui lui permettent d'interagir plus facilement avec les foules. Cinq ans plus tard, la 600 Pullman Landaulet introduit un toit rehaussé et une capote pliante, permettant à Paul VI de se tenir debout et de saluer les pèlerins plus directement. La papamobile moderne prend forme en 1980, lorsque Mercedes-Benz développe la 230 G pour la visite de Jean Paul II en Allemagne. Sa haute enceinte transparente offre au pontife une protection tout en le maintenant visible pour le public. Les modèles suivants, dont la ML 430 de 2002 et la ML 500 de 2012, illustrent l'évolution continue des déplacements pontificaux, avec des dispositifs de sécurité tels qu'un épais vitrage pare-balles. La relation entre le Vatican et Mercedes-Benz est aussi entrée dans l'ère électrique, une G 580 modifiée étant devenue sa première papamobile entièrement électrique en 2024. Même si d'autres constructeurs ont fourni des véhicules aux papes, cette exposition se concentre exclusivement sur Mercedes-Benz. La directrice des Musées du Vatican, Barbara Jatta, indique que l'exposition vise à mettre en valeur un siècle de voyages pontificaux. Intitulée A Century of the Popemobile, elle se tient jusqu'au 31 janvier 2027.