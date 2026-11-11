Russie-Ukraine : accord de principe sur un important échange de prisonniers

La Russie et l’Ukraine ont convenu d’un important échange de prisonniers de guerre, à l’issue de deux jours de négociations sous médiation américaine à Abou Dhabi.

Une avancée humanitaire, mais aucun progrès majeur n’a été annoncé sur les conditions d’un éventuel accord de paix, près de cinq ans après le début de l’invasion russe à grande échelle.

Cette rencontre, la première entre les délégations depuis neuf mois, s’est achevée sans percée diplomatique. Les positions de Moscou et de Kiev restent éloignées, notamment sur le sort des territoires ukrainiens occupés par la Russie et les garanties de sécurité à prévoir après la guerre.

À l’issue des discussions, Jared Kushner, émissaire américain et gendre de Donald Trump, a annoncé un accord de principe sur une importante libération de prisonniers.

« L’un des points positifs est que nous avons convenu de procéder à la plus grande libération humanitaire de prisonniers. Nous finaliserons les chiffres demain », a-t-il déclaré.

Les chefs des délégations russe et ukrainienne ont confirmé cet accord. L’échange pourrait avoir lieu dans les deux à trois prochaines semaines, selon un responsable russe.

Jared Kushner et l’émissaire américain Steve Witkoff doivent désormais se rendre à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, avant de poursuivre leur déplacement à Dublin, où ils doivent s’entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

L’Europe au cœur des négociations

Autre point de blocage : la place des Européens dans les négociations. Exclues des discussions tripartites à la demande de Moscou, plusieurs délégations européennes, ainsi que des représentants de l’Union européenne et de l’OTAN, se trouvaient néanmoins à Abou Dhabi.

Kiev insiste sur la nécessité d'associer l'Europe à chaque étape du processus diplomatique. Moscou, de son côté, reproche aux pays européens leur soutien militaire et financier à l'Ukraine.

Washington souhaite pourtant les intégrer aux discussions, notamment sur les futures garanties de sécurité. Pour Kiev, ces garanties sont essentielles afin d'empêcher une nouvelle invasion russe.

Jared Kushner reconnaît que la confiance entre les deux camps reste inexistante et estime que des mesures de désescalade devront être proposées pour rapprocher les positions.