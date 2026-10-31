RDC–Rwanda : Tshisekedi sollicite l’appui de Poutine pour mettre fin au conflit

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a sollicité le soutien de son homologue russe Vladimir Poutine pour contribuer au retour de la paix dans l’est de la RDC, confronté à la persistance des combats entre l’armée congolaise et les rebelles du M23.

Lors d’un entretien organisé vendredi 30 octobre à Moscou, à l’issue du sommet Russie-Afrique, Félix Tshisekedi a appelé la Russie à s’impliquer davantage dans les efforts diplomatiques visant à résoudre les tensions entre Kinshasa et Kigali.

« Nous voulons absolument que la Russie, qui est membre du P5, puisse nous accompagner justement dans la recherche de la paix », a déclaré le chef de l’État congolais.

Cette démarche intervient alors que l’accord de paix conclu en décembre entre la RDC et le Rwanda, sous médiation américaine, n’a pas permis de mettre fin aux affrontements dans l’est du pays.

Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23 et réclame le retrait des forces rwandaises de son territoire. Le Rwanda nie toute implication, tandis que des experts des Nations unies font état d’un soutien militaire rwandais au groupe armé.

Au cours de ses échanges avec Vladimir Poutine, Félix Tshisekedi a également demandé l’appui de Moscou pour le renouvellement du mandat de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), qui arrive à expiration en décembre.

Membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, la Russie dispose d’un rôle important dans les discussions sur l’avenir de cette mission.

Cette rencontre s’inscrit dans un contexte de renforcement des relations entre Moscou et plusieurs pays africains, alors que la Russie cherche à développer son influence diplomatique, économique et militaire sur le continent.