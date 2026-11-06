La Russie et l'Ukraine intensifient leurs attaques à l’approche de négociations

Russie
Les tensions s’intensifient en mer Noire. La Russie et l’Ukraine ont multiplié les attaques contre des cibles stratégiques, faisant peser des menaces sur les exportations de céréales et de pétrole des deux pays.
Des pourparlers entre Russes et Ukrainiens doivent se dérouler les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi sous médiation américaine pour tenter de trouver une issue au conflit, déclenché il y a bientôt cinq ans.
Jeudi, l’armée russe affirme avoir frappé un cargo transportant du matériel militaire. Le navire se trouvait à environ 52 kilomètres au sud-ouest d’Odessa.
Selon CNN, Moscou a durci ses frappes dans la région ces dernières semaines. Une réponse, après plusieurs mois d’attaques ukrainiennes contre des navires à destination ou en provenance des ports russes de la mer Noire et de la mer d’Azov.
Mardi, à Berlin, aux côtés du chancelier allemand Friedrich Merz, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a détaillé les priorités de Kiev pour les prochaines négociations. En tête des enjeux : la levée du blocus en mer Noire.
Reste à savoir si cette montée en puissance sur mer pèsera sur la table des négociations, la semaine prochaine.
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