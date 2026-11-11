Le rapprochement entre Antananarivo et Moscou inquiète Washington

Le rapprochement entre Madagascar et la Russie suscite des inquiétudes à Washington. Depuis son arrivée au pouvoir il y a un an, le colonel Michael Randrianirina a multiplié les signes de rapprochement avec Moscou.

Deux mois après sa prise de pouvoir, Madagascar a reçu des drones et des équipements militaires russes, ainsi que des instructeurs de l’Africa Corps, la structure paramilitaire russe qui a succédé au groupe Wagner dans plusieurs pays africains.

Le dirigeant malgache s’est également rendu à Moscou, où il a rencontré le président Vladimir Poutine.

Un rapprochement qui pourrait menacer les intérêts américains dans la région, selon le général John Brennan, adjoint au commandant du commandement militaire américain pour l’Afrique, Africom.

Washington s’inquiète notamment de la position stratégique de Madagascar, au cœur du canal du Mozambique. Cette voie maritime, qui longe les côtes de Madagascar et du Mozambique, constitue un axe important du commerce international. Son importance s’est accrue avec les perturbations du trafic maritime liées à la guerre au Moyen-Orient.

Le général américain a toutefois reconnu que les partenaires des États-Unis étaient libres de choisir leurs alliances. Il a néanmoins estimé que l’approche russe s’était révélée « largement inefficace » au Sahel et en Afrique de l’Est, avertissant qu’une stratégie similaire pourrait accentuer l’instabilité dans d’autres régions du continent. Ni Moscou ni Antananarivo n’ont réagi à ces déclarations.