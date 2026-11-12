Le président russe Vladimir Poutine a rencontré jeudi au Kremlin les émissaires du président américain Donald Trump pour des entretiens au sujet du conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Washington a cherché à donner un nouvel élan aux efforts de paix après deux jours de négociations entre la Russie et l’Ukraine, menées sous l’égide des États-Unis aux Émirats arabes unis.

Il s’agissait des premières discussions directes entre des responsables russes et ukrainiens depuis neuf mois, alors que les efforts de paix avaient marqué le pas cette année.

Alors qu’ils venaient de mener deux jours de négociations entre la Russie et l’Ukraine aux emirats arabes unsi, qui se sont achevés mercredi par un accord sur un vaste échange de prisonniers, mais n’ont pas débouché sur une avancée visible pour mettre fin à près de cinq ans d’hostilité à grande échelle, les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff, ont semblé déterminés à saisir l’occasion et se sont rendus directement au Kremlin.

Jared Kushner a déclaré que l’un des objectifs de la rencontre avec Poutine était d’obtenir l’accord du dirigeant russe pour que des représentants européens participent aux pourparlers, qui portent sur les dispositifs de sécurité plus larges du continent.

Poutine leur a demandé de transmettre sa gratitude à Trump pour avoir aidé à organiser les négociations entre la Russie et l’Ukraine à Abu Dhbai, ainsi qu’à Melania Trump pour avoir contribué à négocier un récent cessez-le-feu humanitaire autour de la ville d’Oleshky, dans la région de Kherson.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde jeudi les dirigeants européens contre les discussions entre les États-Unis et la Russie concernant un nouvel accord de sécurité pour le continent.

Les représentants américains ont tiré la sonnette d’alarme en Europe en évoquant, dans le cadre de ces pourparlers, la possibilité d’une nouvelle architecture de sécurité pour le continent, alimentant ainsi les craintes que Washington ne se range du côté de la Russie.