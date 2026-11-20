Le directeur national de la cybersécurité américaine, Sean Cairncross, a été limogé jeudi 19 novembre, selon une source proche de la Maison Blanche.

Le président Donald Trump aurait pleinement soutenu cette décision, estimant que le responsable ne disposait pas des qualifications nécessaires pour exercer ses fonctions.

Kirsten Davies, actuelle directrice des systèmes d’information du département de la Défense, assurera l’intérim. Confirmée par le Sénat, elle dispose, selon la même source, de qualifications plus adaptées à cette responsabilité.

Ce changement intervient après une série de pannes informatiques majeures aux États-Unis, qui ont perturbé les transports, les communications et le commerce en ligne. Les dysfonctionnements ont également affecté un réseau interne hautement confidentiel de l’Agence nationale de sécurité (NSA).

La décision intervient par ailleurs dans un contexte de préoccupations croissantes concernant les menaces liées à la cybersécurité et aux progrès de l’intelligence artificielle. Sean Cairncross avait notamment participé aux discussions sur la régulation des modèles d’IA les plus avancés.

Le secrétaire d’État Marco Rubio a salué la nomination de Kirsten Davies dans un message publié sur le réseau social X, exprimant sa volonté de collaborer avec elle afin de renforcer la sécurité numérique des États-Unis.

Ancien membre de l’entourage de Donald Trump lors de son premier mandat, Sean Cairncross avait auparavant occupé plusieurs fonctions au sein du Parti républicain, notamment celle de directeur des opérations du comité national du parti durant la campagne électorale de 2016.