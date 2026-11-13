Nvidia : Jensen Huang quitte son poste de PDG en pleine controverse

Le patron emblématique de Nvidia, Jensen Huang, quitte la direction du géant américain des semi-conducteurs après 33 années à la tête de l’entreprise qu’il a cofondée. Son départ intervient dans un contexte marqué par des révélations sur sa vie privée, des soupçons d’espionnage au profit de la Chine et des inquiétudes liées à la sécurité technologique.

Âgé de 63 ans, Jensen Huang a annoncé sa démission de son poste de directeur général ainsi que son retrait du conseil d’administration. Nvidia n’a pas communiqué les raisons officielles de cette décision.

Cette annonce intervient après des révélations concernant deux liaisons extraconjugales. L’une d’elles concerne Alice Huang, une ancienne cadre d’une société de centres de données basée à Singapour. Selon des informations rapportées aux États-Unis, elle aurait été soupçonnée par les services de renseignement américains d’avoir des liens avec le ministère chinois de la Sécurité d’État. Des accusations rejetées par Pékin. Singapour a toutefois annoncé lui avoir interdit de revenir sur son territoire après une enquête sur des informations jugées inexactes concernant son activité professionnelle.

Une enquête interne aurait été ouverte par Nvidia après ces révélations. Le conseil d’administration a finalement engagé une transition à la tête du groupe, avec la directrice financière Colette Kress nommée PDG par intérim.

Sous la direction de Jensen Huang, Nvidia est devenue l’entreprise phare de la révolution de l’intelligence artificielle. Ses processeurs, initialement développés pour les jeux vidéo, sont aujourd’hui au cœur des technologies utilisées pour entraîner les modèles d’IA générative comme ChatGPT.

Son départ intervient également dans un contexte de rivalité accrue entre les États-Unis et la Chine pour la domination des technologies avancées. Jensen Huang avait notamment défendu pendant plusieurs années la possibilité pour Nvidia de continuer à vendre certaines puces d’intelligence artificielle au marché chinois malgré les restrictions américaines.

À Wall Street, l’annonce a provoqué une forte réaction. L’action Nvidia a chuté avant de limiter ses pertes, entraînant une baisse temporaire de plusieurs centaines de milliards de dollars de la valeur du groupe.

Malgré cette crise, Jensen Huang reste l’un des principaux actionnaires individuels de Nvidia et laisse derrière lui une entreprise devenue un symbole de la puissance américaine dans la course mondiale à l’intelligence artificielle.