Football : le recours du Sénégal pour la CAN 2025 devant le TAS le 8 octobre

Nouveau chapitre dans le dossier de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc. Le Tribunal arbitral du sport examinera le 8 octobre, à Lausanne, le recours déposé par la Fédération sénégalaise de football.

Le Sénégal conteste la décision de la CAF, qui l’a déclaré perdant par forfait et attribué au Maroc une victoire 3 buts à 0.

Au cœur du litige : la finale disputée le 18 janvier à Rabat. Les joueurs sénégalais avaient quitté le terrain pendant plus de quinze minutes pour protester contre un penalty accordé au Maroc. Ils étaient ensuite revenus sur la pelouse et s’étaient imposés 1 à 0 après prolongation.

L’audience du TAS se déroulera à huis clos et entièrement en français. Les fédérations sénégalaise et marocaine seront représentées sur place, tandis que la CAF participera par l’intermédiaire de ses avocats.

Le TAS devra désormais trancher ce contentieux qui oppose les deux fédérations depuis plusieurs mois.