CAN 2025 : le verdict du TAS en attente après l'examen du recours du Sénégal

Près de neuf mois après la finale chaotique de la Coupe d'Afrique des nations 2025 (CAN) entre le Sénégal et le Maroc, le titre de champion d'Afrique doit se décider dans une salle d'audience.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne a examiné ce jeudi le recours déposé par la Fédération sénégalaise de football, qui conteste la victoire du Maroc à la dernière CAN.

Les fédérations marocaine et sénégalaise ainsi que la Confédération africaine de football (CAF) ont pu faire valoir leurs arguments lors d'une audience à huis clos devant trois juges de la plus haute instance judiciaire du sport. Le verdict est attendu d'ici quelques jours.

« Je sais bien que l’attente des supporters marocains et sénégalais ainsi que celle de tous les fans africains est très longue », a déclaré le directeur général du TAS Matthieu Reeb devant les journalistes en marge de l'audience. « Nous avons établi le calendrier pour la procédure avec l’accord de toutes les parties impliquées. »

Au cœur du litige se trouve la finale disputée le 18 janvier à Rabat. Les joueurs sénégalais avaient quitté le terrain pendant plus de 15 minutes pour protester contre un penalty accordé au Maroc. À leur retour sur la pelouse, ils s’étaient imposés 1 à 0 après prolongations.

Mais quelques semaines plus tard, en mars, une commission d’appel de la CAF a déclaré le Sénégal forfait et attribué la victoire aux Lions de l'Atlas.

Le gouvernement sénégalais a promis d'user de « toutes les voies de recours appropriées » pour récupérer le titre et a appelé à une enquête « sur les soupçons de corruption » au sein du football africain.