La première journée de la Coupe du monde masculine U-17 de la FIFA, organisée au Qatar, s'est déroulée dans de bonnes conditions, mercredi 19 novembre. Au terme des premières rencontres, le bilan des représentants africains apparaît contrasté, avec une seule victoire enregistrée, celle du Mozambique.

Le pays hôte, le Qatar, a réussi son entrée en lice en s'imposant face au Panama (2-0) dans le groupe A. Dans cette même poule, l'Égypte a essuyé une première défaite, battue par la Grèce (2-1).

Dans le groupe B, l'Ouganda a subi un revers face à la Corée du Sud (3-0), tandis que la Nouvelle-Calédonie s'est inclinée contre l'Équateur. Le Mozambique a toutefois apporté une note positive au bilan africain en dominant nettement le Danemark (4-0), signant ainsi le premier succès du continent lors de cette journée.

Les autres rencontres ont également réservé quelques résultats marquants. L'Argentine a manqué son entrée dans la compétition en s'inclinant face à l'Australie. Dans le groupe D, la France a pris le dessus sur Haïti (3-1), tandis que l'Uruguay a remporté un succès disputé contre l'Arabie saoudite (3-2).

Plusieurs affiches africaines attendues vendredi

La compétition se poursuit ce vendredi 20 novembre avec une deuxième journée qui prévoit plus de huit rencontres. Plusieurs sélections africaines seront de nouveau sur le terrain, avec des confrontations importantes pour la suite du tournoi.

Le Maroc sera opposé aux Fidji, la Côte d'Ivoire affrontera l'Ouzbékistan. Le Sénégal croisera le fer avec la Croatie, et le Mali défiera la Nouvelle-Zélande.

Les autres rencontres de la journée opposeront notamment l'Italie à la Jamaïque, la Belgique au Vietnam, ainsi que Cuba au Tadjikistan.