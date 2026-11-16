OIF, violences en Afrique du Sud et Ebola en RDC : le point sur l'actualité [Africanews Today]

La Francophonie devra patienter avant de connaître son prochain dirigeant. Réunis à Phnom Penh, les États membres de l'Organisation internationale de la Francophonie ont décidé de reporter d'un an l'élection du secrétaire général. Une décision prise dans un contexte de fortes tensions entre Kinshasa et Kigali, sur fond de conflit dans l'est de la République démocratique du Congo.

En Afrique du Sud, le pays est une nouvelle fois endeuillé par des fusillades meurtrières. Au moins dix-sept personnes ont été tuées dans deux attaques distinctes à Pretoria et à Pietermaritzburg. Les autorités poursuivent leurs investigations pour déterminer les circonstances de ces violences, dans un pays confronté à une criminalité persistante.

Les relations entre l'Éthiopie et le Soudan connaissent un nouveau regain de tension. Les deux pays s'accusent mutuellement de soutenir des groupes armés opérant de part et d'autre de leur frontière. Une escalade qui complique les efforts visant à rétablir la stabilité dans une région déjà fragilisée par plusieurs conflits.

En République démocratique du Congo, six mois après le début de l'épidémie d'Ebola, la situation reste préoccupante. Malgré les efforts des autorités sanitaires et de leurs partenaires, le virus continue de se propager. Selon Africa CDC, plus de 11 000 cas et 5 400 décès ont déjà été recensés.

Au Cap-Vert, José Maria Neves rempile pour un second mandat. Le président sortant a remporté l'élection présidentielle avec près de 64 % des suffrages, selon les résultats provisoires. Il promet d'être le président de tous les Capverdiens et de poursuivre ses priorités en matière d'emploi, de santé et d'éducation.

AGENDA

Cette semaine, plusieurs rendez-vous majeurs marquent l’actualité du continent. En Gambie, la campagne pour l’élection présidentielle s’ouvre officiellement ce 16 novembre en vue du scrutin du 5 décembre.

Le 17 novembre, la Cour suprême du Mozambique ouvre, à Maputo, le procès de l’opposant Venâncio Mondlane, poursuivi pour cinq chefs d’accusation liés aux manifestations post-électorales de 2024.

Le 19 novembre, la Cour internationale de Justice, à La Haye, doit rendre sa décision dans l’affaire opposant la Gambie au Myanmar sur les accusations de génocide contre les Rohingyas, un verdict très attendu en matière de justice internationale.

Du 16 au 19 novembre, Addis-Abeba accueille le 9ᵉ Forum panafricain de la jeunesse. Les échanges porteront notamment sur l’emploi, l’éducation, l’entrepreneuriat et les perspectives offertes à la jeunesse africaine, à l’occasion des 20 ans de la Charte africaine de la jeunesse.

Du 20 au 28 novembre, Marrakech accueille le Festival international du film. Soixante-seize œuvres, venues de trente-neuf pays, seront projetées sous la présidence du jury assurée par l’actrice française Marion Cotillard.

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