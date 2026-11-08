Nigéria : des oeuvres prennent vie en direct lors du Lagos Street Art Festival

Bombes de peinture et pinceaux à la main, les artistes ont travaillé sur des toiles de taille moyenne, lors du Lagos Street Art Festival. Des fresques murales ont pris vie alors que des artistes et des passionnés de création se sont rassemblés samedi dans la capitale économique du Nigéria pour la deuxième édition de l’événement.

« Les festivals comme celui-ci sont vraiment sympas, car ils célèbrent le pouvoir de l’art. L’art en soi suscite des émotions ; il remet en question les points de vue. Pour moi, l’art n’est pas ce que les yeux peuvent voir, mais ce que le cœur peut ressentir. Et je suis persuadée que de nombreux artistes ici présents seraient également d’accord avec cela. Ce genre d’événements est donc idéal pour trouver l’inspiration et découvrir différentes œuvres d’art. », a indiqué Michelle Masete, artiste de rue.

Ce festival est un événement visant à rendre l’art plus accessible en le faisant sortir des galeries pour l’amener dans les espaces publics et toucher un public plus large.

« Beaucoup de ces artistes n’en ont pas la possibilité ; les galeries ne les acceptent pas. Nous leur offrons donc cette opportunité, d’une part pour leur permettre d’exprimer leur créativité, mais aussi pour leur donner une plateforme où ils peuvent se faire connaître et commercialiser leurs œuvres. » , a dit Adaora Mbelu, membre du conseil créatif du Lagos Street Art Festival.

La deuxième édition du Lagos Street Art festival xs’inscrit dans la continuité des efforts visant à faire de l’art public une plateforme favorisant l’engagement communautaire, la narration urbaine et les opportunités créatives dans la capitale commerciale du Nigeria.