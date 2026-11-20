Des activistes ont manifesté devant le bâtiment où se déroule la COP31 à Antalya, en Turquie. Ils protestaient contre l'absence présumée du terme '' combustibles fossiles '' dans le texte final de ce sommet des Nations unies sur le climat, qui s'achève ce vendredi.

Preuve, selon les pour les militants pour le climat, de l’incapacité du rendez-vous à faire avancer des idées visant à s’affranchir des combustibles fossiles, qui contribuent à des catastrophes dans de nombreuses régions.

''Nous avons pris connaissance des rapports (concernant le projet de décision-cadre) indiquant que les combustibles fossiles ont été retirés du document, ce qui est pour nous scandaleux. Ce n’est pas acceptable. Nous demandons à la présidence de la COP de réintégrer cette mention dans le texte, car nous avons besoin de financements pour les pertes et dommages, et ce sont les pollueurs qui doivent payer. Et nous devons nous en tenir à l’objectif de 1,5 degré (Celsius)'', a déclaré Goodness Anieno Dickson, militante pour le climat.

À l’approche de la COP31, l’ONU a annoncé que le monde était dangereusement proche de ne pas atteindre son objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C (2,7 °F) au-dessus des températures préindustrielles.