Ukraine : le métro de Kyiv transformé en immense abri de nuit

Sacs à la main et effets personnels sous le bras, des habitants de Kyiv sont descendus s'abriter dans les entrailles du métro dans la nuit du jeudi 19 novembre 2026, au rythme des sirènes annonçant de possibles nouvelles frappes russes. Le long des quais, tentes de fortune et matelas gonflables ont repris leur place pour offrir un répit précaire aux civils, allongés sous les néons tandis que la menace grondait en surface. Ces scènes d'exode souterrain interviennent au lendemain d'une attaque massive contre la capitale, qui a coûté la vie à au moins une personne et fait cinq blessés, selon les autorités locales, endommageant au passage les ambassades d'Autriche et des Pays-Bas, épargnées sur le plan humain. Ce regain de violence fait écho aux menaces de Vladimir Poutine, qui avait juré de répondre à l'attaque ukrainienne contre le pont de Crimée par des représailles « beaucoup plus douloureuses ». Dans la capitale, sites patrimoniaux et bâtiments diplomatiques ont payé le prix de cette salve : à l'ambassade d'Autriche, le souffle d'une explosion a pulvérisé les fenêtres et cabossé des voitures en présence du personnel, quand la chancellerie néerlandaise subissait à son tour des dommages sans faire de blessés. Face à l'acharnement des raids aériens, les stations du métro de Kyiv restent l'ultime refuge des habitants contraints de vivre au rythme des alertes.