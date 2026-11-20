Vatican : un gigantesque sapin de Noël dressé près de la basilique Saint-Pierre

Des cordes tendues et des tronçonneuses vrombissantes pour égaliser son pied, un gigantesque sapin argenté a été délicatement hissé par une grue sur la place Saint-Pierre, se dressant devant la façade de la basilique Saint-Pierre sous le regard des visiteurs et d’une religieuse qui prenait des photos. Abattu dans le parc national du Pollino, dans la région de Basilicate, dans le sud de l’Italie, l’arbre sera décoré de lumières et d’ornements avant sa présentation officielle le 7 décembre. Ce cadeau est le fruit de 10 ans de préparation par les habitants de Terranova di Pollino, qui ont travaillé en partenariat avec le gouvernement régional de Basilicate et les autorités du parc, a indiqué Giuseppe Ciancia du bureau du maire de la ville. Des équipes assemblent en même temps une crèche traditionnelle à proximité, alors que le Vatican se prépare pour les fêtes. Dressés à côté de la basilique pendant toute la période festive, le sapin et la crèche transforment chaque hiver la place en point de convergence pour les pèlerins et les visiteurs qui affluent vers le centre du monde catholique.