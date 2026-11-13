Nigeria : aucun cas d'Ebola détecté parmi les 62 cas contacts

Le Nigeria a achevé la période de surveillance de 21 jours des 62 personnes identifiées comme contacts d'un cas importé d'Ebola. Aucune n'a développé la maladie, a annoncé vendredi le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies (NCDC).

Le 20 octobre, le pays avait confirmé son premier cas d'Ebola depuis plus de dix ans. Il s'agissait d'une ressortissante suisse qui s'était rendue en Ouganda avant de rejoindre le Nigeria. Elle et son mari avaient ensuite été évacués vers la Suisse. La patiente s'est depuis complètement rétablie.

Sur les 62 contacts identifiés, 13 ont présenté de la fièvre ou d'autres symptômes, mais tous ont été testés négatifs au virus. Sept autres alertes signalées dans cinq États nigérians au cours des trois dernières semaines se sont également révélées négatives.

Les autorités sanitaires appellent toutefois à la vigilance. La fin du suivi des contacts ne signifie pas nécessairement la fin de l'épidémie.

Selon les protocoles de l'Organisation mondiale de la santé, un pays doit observer une période de 42 jours sans nouveau cas, à compter du rétablissement ou du décès du dernier patient confirmé, avant de pouvoir déclarer officiellement la fin de l'épidémie.