Un enfant sur quatre, soit environ 589 millions d'enfants, vit dans des zones de conflit. Ce chiffre a été révélé par la publication du rapport mondial annuel de l’organisation Save The Children.

La grande majorité d'entre eux se trouve au Moyen-Orient et en Afrique. Ce bilan devrait augmenter cette année en raison de la guerre qui fait rage en Iran et dans l’ensemble du Moyen-Orient, ainsi que de la reprise des combats au Liban et au Yémen en 2026.

Save the Children soutient les centres de santé locaux au Yémen en leur fournissant des médicaments, du matériel, des formations et des primes pour le personnel, tandis que des agents de santé bénévoles identifient les cas de malnutrition dans les villages voisins et les orientent vers un traitement.

Les zones de conflit définies dans le rapport de Save The Children sont des zones situées dans un rayon de 50 kilomètres au sein desquelles au moins une attaque armée a eu lieu.

Le continent africain est celui qui compte le plus grand nombre d'enfants vivant dans ces zones. Ils représentent environ 260 millions, soit 44 % du total mondial.