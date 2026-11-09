Ghana : Mahama veut faire des réparations historiques un levier de développement

Le président du Ghana, John Dramani Mahama, a appelé à repenser les mécanismes de réparation des préjudices historiques liés à la traite transatlantique des esclaves et à la colonisation, en privilégiant une approche fondée sur la coopération économique et sociale. Selon lui, les réparations ne doivent pas nécessairement prendre la forme de compensations financières directes, mais peuvent se traduire par des partenariats durables au bénéfice des pays africains.

S’exprimant devant la presse présidentielle à son retour de plusieurs déplacements internationaux, le chef de l’État a estimé que les pays ayant pris part à la traite négrière et à la colonisation avaient une responsabilité dans la lutte contre leurs conséquences persistantes. Il a notamment évoqué des investissements dans l’éducation, la santé et la croissance économique, ainsi qu’une meilleure prise en compte de l’endettement des États africains.

John Dramani Mahama a salué les avancées de la mobilisation internationale en faveur des réparations, citant notamment l’adoption d’une résolution à l’Assemblée générale des Nations unies, soutenue par 123 voix, ainsi que certaines initiatives institutionnelles de reconnaissance du passé esclavagiste. Il a notamment mentionné le fonds de 100 millions de livres sterling créé par l’Église d’Angleterre pour répondre aux conséquences de la traite négrière.

La dette africaine au cœur des préoccupations

Le président ghanéen entend également faire de la réforme de l’architecture financière internationale une priorité diplomatique. Lors de ses échanges avec le Premier ministre britannique, Andy Burnham, il a abordé les difficultés d’accès au crédit et le poids du service de la dette pour les économies en développement.

Il a rappelé qu’environ 54 pays consacraient davantage de ressources au remboursement de leur dette et au paiement des intérêts qu’aux dépenses de santé. Le Ghana devra, pour sa part, mobiliser près de 50 milliards de cédis, soit environ cinq milliards de dollars, afin d’honorer ses échéances de remboursement en 2027. Mahama a par ailleurs dénoncé les primes de risque appliquées aux emprunteurs africains, qui contribuent, selon lui, à porter le coût des financements à environ 11 %.

Ces préoccupations devraient occuper une place importante dans les discussions internationales de 2027, année au cours de laquelle le Ghana doit assurer la présidence tournante de l’Union africaine, tandis que le Royaume-Uni prendra la tête du G20.

Une coopération internationale diversifiée

Sur le plan énergétique, John Dramani Mahama a annoncé que le Ghana envisageait d’intégrer 2 000 mégawatts d’énergie nucléaire à son bouquet énergétique, dans le cadre de discussions avec l’entreprise publique russe Rosatom. Cette option vise à diversifier les sources de production et à réduire les coûts de l’électricité, notamment pour les industries.

Les échanges avec la Russie ont également porté sur l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les infrastructures ferroviaires, l’éducation numérique et la coopération militaire. Le contingent de bourses accordées aux étudiants ghanéens en Russie devrait, en outre, passer de 120 à 240.

Face aux interrogations suscitées par ce rapprochement, le président a réaffirmé la politique étrangère de non-alignement du Ghana. Il a également précisé que son pays avait choisi le statut de partenaire des BRICS, sans chercher à devenir membre à part entière.

Accra entend parallèlement renforcer ses relations avec Singapour, le Canada et Sainte-Lucie, notamment dans les domaines de l’agriculture, du numérique, de la formation professionnelle et de la mobilité des personnels qualifiés.

À travers ces différentes initiatives, John Dramani Mahama cherche à inscrire les revendications africaines en matière de réparations, de financement du développement et de justice économique dans un agenda diplomatique plus large. L’année 2027 constituera, à cet égard, une échéance stratégique pour porter ces priorités au sein des instances multilatérales.