Ghana : une décharge au cœur d'une crise environnementale et sanitaire

À Accra, la décharge d’Agbogbloshie est devenue l’un des symboles de la crise environnementale et sanitaire liée aux déchets. Sur ce vaste site, des montagnes de vêtements usagés, de plastiques et d’appareils électroniques s’accumulent, tandis que des milliers de travailleurs tentent chaque jour d’y récupérer des matériaux revendables.

Sans équipements de protection suffisants, ces travailleurs sont exposés à de nombreux risques. Les experts en santé environnementale alertent notamment sur l’exposition aux métaux lourds, aux fumées toxiques et aux blessures causées par des objets dangereux présents dans les déchets.

« Les trieurs peuvent être exposés à des substances chimiques toxiques, à des matières fécales, à certains aérosols, mais aussi à des blessures par objets tranchants », explique Reginald Quansah, épidémiologiste à l’Université du Ghana.

Au-delà des déchets électroniques, la question des vêtements d’occasion inquiète également. Selon Greenpeace, des millions de vêtements arrivent chaque semaine au Ghana, mais une grande partie ne peut pas être revendue et finit dans les décharges, les cours d’eau ou est brûlée à ciel ouvert.

Pour Hellen Kahaso Dena, experte du projet « Plastics » de Greenpeace, les marques de fast fashion transfèrent une partie de la responsabilité de leurs déchets vers le Ghana, qui ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour les gérer.

L’organisation appelle les grandes marques de mode à réduire la surproduction et à prendre davantage en charge le traitement des déchets issus de leurs activités. Greenpeace estime que le Ghana ne doit plus devenir une destination pour les déchets textiles du monde.

Face à l’urgence, les autorités ghanéennes ont lancé une opération de nettoyage d’Agbogbloshie et promettent de mieux intégrer les travailleurs informels dans une filière officielle de recyclage. Mais pour les récupérateurs, l’enjeu reste aussi de pouvoir travailler dans des conditions plus sûres.