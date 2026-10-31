Ghana : des discussions avec la Russie pour une première centrale nucléaire

Ghana
Le Ghana se tourne vers la Russie pour développer son premier projet de centrale nucléaire.
À Moscou, lors du troisième sommet Russie-Afrique, le président John Dramani Mahama a annoncé l’ouverture de discussions avec le groupe public russe Rosatom.
Cette coopération s’inscrit dans la stratégie d’Accra visant à diversifier sa production d’électricité, notamment grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables.
Sur le plan économique, le président ghanéen souhaite faciliter les échanges commerciaux entre l’Afrique et la Russie, en encourageant les paiements en monnaies locales et les transactions numériques.
Il a également appelé les investisseurs russes à s’engager dans l’agro-industrie, la production d’engrais, les médicaments et les infrastructures de transport.
Enfin, John Dramani Mahama a plaidé pour une coopération internationale renforcée dans la lutte contre le terrorisme, particulièrement dans les pays du Sahel.
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