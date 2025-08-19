Le président ghanéen accorde une grâce présidentielle à 998 détenus

Ghana
Le président du Ghana, John Dramani Mahama, a accordé lundi une grâce présidentielle à 998 prisonniers sur les 1 014 cas qui avaient été soumis à son examen.
Cette décision, rapportée par l’agence de presse nationale ghanéenne, a été prise sur la recommandation conjointe de l’administration pénitentiaire et du Conseil des Anciens, conformément à l’article 72(1) de la Constitution du pays.
Selon une déclaration de Felix Kwakye Ofosu, porte-parole du président et ministre de l’Information, la majorité des bénéficiaires de cette mesure – soit 787 personnes – sont des délinquants récidivistes.
La décision prévoit également que 87 condamnés à mort verront leur peine commuée en réclusion à perpétuité, tandis que 51 détenus purgeant une peine à perpétuité bénéficieront d’une réduction de leur peine à 20 ans de détention.
D’autres catégories de détenus ont également été incluses dans cette grâce présidentielle : 33 prisonniers souffrant de maladies graves, 33 personnes âgées de plus de 70 ans, deux mères allaitantes et deux individus dont la condamnation est en appel.
