L’armée égyptienne durcit son offensive contre l’orpaillage illégal dans le désert Oriental

L’armée égyptienne lancera samedi 7 novembre la quatrième phase de sa campagne contre l’orpaillage illégal dans le désert Oriental, a annoncé jeudi son porte-parole, le colonel Ahmed Othman Ali. Menée entre le 14 juin et le 29 octobre, cette opération vise, selon les autorités, à rétablir la souveraineté de l’État sur l’ensemble du territoire et à protéger les ressources nationales.

À l’issue des trois premières phases, 151 ressortissants égyptiens et 540 étrangers ont été interpellés. Par ailleurs, 6 614 personnes se sont rendues volontairement aux points de contrôle avant le début des opérations, a précisé le porte-parole. Les forces armées ont également saisi 34 armes à feu, plus de 6 300 munitions, 317 véhicules ainsi que plusieurs centaines d’équipements techniques, de générateurs et de détecteurs de métaux.

Selon l’état-major, les opérations ont notamment ciblé 52 concentrations de groupes armés identifiées lors de missions de reconnaissance. L’armée affirme avoir agi sur la base de renseignements précis et confirmé que des dépôts d’armes et de munitions avaient été visés par des drones armés, assurant qu’aucun civil n’avait été pris pour cible.

Le bilan humain des opérations comprend également la mort de deux officiers de la garde-frontière, selon les autorités militaires. Celles-ci accusent par ailleurs les réseaux impliqués dans l’exploitation clandestine de l’or de participer à des activités criminelles transfrontalières et de provoquer des tensions autour du contrôle des sites miniers.

Cette campagne intervient dans un contexte de fortes tensions à la frontière égypto-soudanaise. En octobre dernier, au moins 72 mineurs d’or auraient été tués lors de frappes aériennes contre une mine située dans la zone frontalière. L’organisation de défense des droits humains Emergency Lawyers avait alors accusé l’armée de l’air égyptienne d’être responsable de l’attaque.

Le commandement militaire affirme vouloir poursuivre les opérations jusqu’à l’élimination complète de l’exploitation aurifère illégale. En annonçant à l’avance le calendrier de cette quatrième phase, il dit vouloir laisser aux personnes concernées la possibilité de se rendre ou de quitter les zones visées.