Égypte : des oeuvres contemporaines internationales exposées à Gizeh

Des installations d’art contemporain venues du monde entier sont exposées à l’occasion de la sixième édition de l’exposition « Forever Is Now » dans la ville de Gizeh.

Organisé par Art D'Egypte, l’événement présente des œuvres d'artistes internationaux avec pour toile de fond les pyramides de Gizeh, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, et le plateau environnant.

« Cette œuvre en acier poli s'intitule “POSSIBLE LANDSCAPES” ; il s'agit d'une arche surmontée d'un œil. L'œil occupe une place très importante dans ma pratique artistique ; il en est venu à symboliser le pouvoir de l'imagination collective, le pouvoir de la réinvention et le pouvoir des rêves. », a déclaré Charlotte Colbert, artiste franco-britannique.

« C’est en quelque sorte un portail, mais un portail que les gens peuvent franchir pour découvrir les pyramides et prendre conscience de l’espace dans lequel ils se trouvent, et puis il y a une série de panneaux représentant différents motifs, tous abstraits, issus de mes recherches sur le patrimoine égyptien, mais j’essaie également de relier ces motifs à d’autres motifs universels qui existent dans différentes cultures à travers le monde. », a indiqué Raphaele Shirley, artiste multimédia franco-américaine.

Créé en 2017, le projet Art D’Egypte, est une plateforme culturelle pluridisciplinaire qui s’engage à mettre en avant les créateurs d’aujourd’hui tout en tissant des liens avec le patrimoine du passé antique de l’Égypte.

« Forever is Now » est la plus grande exposition annuelle d’art contemporain organisée par une entité privée en Égypte, elle a vu le jour en 2021 et revient pendant l’hiver pour une sixième édition très attendue.

« Ce que vous voyez, c’est “HORTUS PICTUS” ; c’est comme de l’architecture peinte, un jardin imaginaire ou poétique qui émerge du désert. Et oui, je recherche un contraste radical entre le désert et l’atmosphère d’une part, et la puissance de mon énergie chromatique d’autre part, tout en encadrant la pyramide au sein de mon tableau. », a dit Geoffroy Pithon, artiste français.

Artistes français, américains, chinois, britanniques-jamaïcains et égyptiens sont rassemblés dans cette exposition pour présenter leur interprétation contemporaine de la relation entre l’humanité, l’architecture et la nature.

Leurs oeuvres revisitent la précision géométrique, l’alignement céleste et la signification historique des pyramides de Gizeh.