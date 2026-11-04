Moyen-Orient : al-Sissi appelle l'Iran et les USA à engager le dialogue

Le président égyptien a mis en garde mardi contre une nouvelle escalade au Moyen-Orient. Il a dans la foulée appelé les États-Unis et l’Iran à engager le dialogue afin de trouver une issue pacifique à la crise avec des répercussions à travers le monde.

Abdel Fattah al-Sissi s’exprimait lors d’une conférence de presse avec la présidente slovène au Caire, la capitale égyptienne.

« J’insiste aujourd’hui sur cette approche, avant qu’il ne soit trop tard, car l’alternative aurait des effets et des conséquences catastrophiques pour la région et pour le monde, qui subit depuis six ans des crises successives, les unes après les autres. Dans cette optique, l’Égypte appelle tant les États-Unis que l’Iran à faire preuve de la plus grande souplesse possible à ce stade, dans le but de trouver des terrains d’entente qui permettraient de résoudre le conflit en cours. »

Mais Donald Trump a confirmé le même jour, de nouvelles frappes contre le système antiaérien en Iran.