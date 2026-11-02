Nigéria : une créatrice explore la frontière entre l'art et la mode

La créatrice nigériane Bubu Ogisi fait sortir la mode des podiums en mêlant performance, installation et spiritualité. Lors d’un défilé organisé pour sa marque IAMISIGO le dernier jour de la Lagos Fashion Week, sa présentation a exploré la frontière entre la mode et l’art, avec des pièces uniques réalisées à la main à partir de matières premières provenant de toute l’Afrique.

« Je pense que nous montrons simplement aux gens comment, en quelque sorte, bousculer le statu quo et s’en détacher. Des stratégies existent déjà, mais il est également possible d’en créer de nouvelles ; je pense que c’est aussi ce que nous présentons à tout le monde. », a indiqué Bubu Ogisi, créatrice nigériane.

Touché par l'usage des couleurs sans demi-mesure des designers africains, l’artiste plasticien français Hubert Crabieres a conçu la scénographie du défilé IAMSIGO, un concept créé selon lui pour sortir des sentiers battus : « Ce que j’ai trouvé incroyable ici, tout d’abord, c’est l’utilisation de la couleur, qui, je pense, est assez différente de ce à quoi nous sommes habitués en Europe. Les couleurs, ainsi qu’une sorte de construction architecturale des vêtements, qui est beaucoup plus expressive et ne vise pas nécessairement à atteindre un résultat très minimaliste. C’est assez surprenant, mais je pense que cela reflète aussi l’expérience que j’ai vécue à Lagos. Tous nos sens sont constamment stimulés ici. », a expliqué l'artiste français.

La Lagos Fashion week est une tribune pour les créateurs africains qui s’inspirent d’influences traditionnelles africaines, mais aussi contemporaines et parfois occidentales pour créer leur propre identité de marque. Une image qui leur est propre et qui surprend à chaque occasion.

« À l'heure actuelle, quand on voit ce qui se passe avec certaines marques de luxe [occidentales], il y a ce manque de "wow". Je pense que les créatifs se sont en quelque sorte surenchantés, au point qu'il manque aujourd'hui cette chose [cette sensation] de voir quelque chose qui puisse vraiment vous toucher au plus profond de vous-même. Et je pense que ce qui se passe ici en ce moment, c'est justement ce qui manque dans ce sens-là, ce qui signifie que tous les créateurs sont très talentueux. », a ditAmina Ladymya, créatrice de contenu et designer sénégalaise installée à MilanAmina Ladymya, créatrice de contenu et designer sénégalaise installée à Milan.

De plus en plus, la Lagos Fashion intègre des enjeux de durabilité dans sa façon de voir la mode et la confection avec sa sélection de designers.