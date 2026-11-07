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Amérique latine : le pape Léon XIV entame une tournée après son opération chirurgicale

Le pape Léon XIV salue les fidèles à son arrivée pour célébrer la messe au Parque Paris Londres à Paysandu, en Uruguay, 7 novembre 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

and Associated Press

Uruguay

Trois semaines après avoir subi une intervention chirurgicale pour un cancer du poumon, le pape Léon XIV a entamé vendredi une tournée dans trois pays d’Amérique latine en déclarant qu’il se sentait mieux qu’il n’en avait l’air et en attribuant son rétablissement rapide à Dieu, à de bons médecins et à son mode de vie sain.

Le pape, âgé de 71 ans, est arrivé à Montevideo, en Uruguay, le pays le plus laïc d’Amérique latine, après un vol de 13 heures et demie depuis Rome, au cours duquel il a reconnu que « certaines personnes » avaient douté de sa capacité à effectuer ce voyage éprouvant de 12 jours.

La foule a accueilli le souverain pontife alors qu’il traversait Montevideo à bord de sa papamobile avant de rejoindre le président Yamandú Orsi pour une réception officielle sur la Plaza Independencia.

Le Vatican a estimé à 30 000 le nombre de personnes venues l’acclamer lors de son passage et assister à son premier événement dans la ville.

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