À Rome, des catholiques prient pour le rétablissement du pape Léon XIV

Au lendemain de l'opération du pape Léon XIV pour retirer une tumeur cancéreuse du poumon, les fidèles se mobilisent devant l'hôpital Gemelli de Rome.

Alors que le Vatican annonce une évolution postopératoire rassurante, l'attente des résultats d'une biopsie entretient l'incertitude sur l'état de santé du souverain pontife.

À Rome, prières et messages de soutien se multiplient pour le pape Léon XIV, hospitalisé à la polyclinique Gemelli après une intervention chirurgicale destinée à retirer une tumeur cancéreuse du poumon.

Devant l'établissement hospitalier, plusieurs fidèles se sont rassemblés pour exprimer leur solidarité envers le chef de l'Église catholique, âgé de 71 ans. Une banderole portant l'inscription « Vive le pape ! » a notamment été déployée à proximité de l'hôpital.

Des fidèles confiants malgré la maladie

Parmi les personnes venues prier figure Angele Bilegue, une religieuse qui se dit rassurée par les premières informations médicales communiquées par le Vatican.

« Les choses évoluent bien pour le pape. La maladie a été détectée à temps et tout devrait bientôt rentrer dans l'ordre. Je ne suis pas inquiète. Je suis venue lui témoigner mon soutien et ma proximité spirituelle, comme je le faisais déjà pour le pape François », explique-t-elle.

La religieuse garde également espoir malgré la découverte du caractère malin de la tumeur.

« La tumeur était maligne, mais elle a été détectée à temps et complètement retirée. Même s'il s'agit d'un cancer agressif, des traitements existent aujourd'hui. Je ne pense donc pas que le pape soit en danger », affirme-t-elle.

Une évolution postopératoire rassurante

Selon les informations communiquées mercredi par le Vatican, le pape Léon XIV a recommencé à marcher, à s'alimenter normalement et à pratiquer des exercices de physiothérapie respiratoire.

Les médecins Luigi Carbone et Stefano Margaritora ont indiqué que les analyses sanguines et la radiographie thoracique réalisées après l'intervention confirmaient une évolution postopératoire normale.

L'opération, effectuée mardi à l'hôpital Gemelli, a nécessité l'ablation d'une partie du poumon droit du souverain pontife.

Si les premiers résultats médicaux sont encourageants, des examens complémentaires restent nécessaires pour déterminer si le cancer s'est propagé et si d'autres traitements devront être envisagés.

Une période d'incertitude pour l'Église catholique

L'annonce de la maladie du pape Léon XIV a suscité une vive émotion au sein de la communauté catholique internationale.

Des messages de soutien sont parvenus de plusieurs personnalités, notamment du roi Charles III du Royaume-Uni, lui-même suivi pour un cancer.

Cette hospitalisation rappelle également celle de son prédécesseur, le pape François, qui avait passé cinq semaines à l'hôpital Gemelli pour une double pneumonie avant son décès, le 21 avril 2025.

L'état de santé de Léon XIV soulève désormais des interrogations sur la poursuite de ses activités et ses prochains déplacements apostoliques, notamment son voyage envisagé en Amérique du Sud.

Dans l'attente de son rétablissement, toutes ses audiences ont été annulées jusqu'au 20 octobre.

Malgré les inquiétudes, les médecins estiment qu'une reprise progressive des activités pourrait être envisageable dans les prochaines semaines, sous réserve d'une récupération satisfaisante et de résultats médicaux favorables.

Pour les fidèles réunis devant l'hôpital Gemelli, l'espoir reste celui d'un rétablissement rapide du souverain pontife.