Uruguay : l'adieu à José Mujica, "le président des pauvres"

L’adieu de l’Uruguay à José Mujica. Le cercueil contenant le corps sans vie de l’ancien président est arrivé mercredi au parlement à Montevideo, la capitale. Il est décédé mardi à 89 ans.

Des officiels mais aussi des anonymes ont rendu hommage à l’ancien guérillero, devenu icône de la gauche latino-américaine.

José Mujica appelé affectueusement ‘’ pépé’, était salué pour son l’humilité, son style de vie et le sérieux sur le plan idéologique. Au pouvoir, il avait fait don de 90 % de son salaire à des associations.

Les Uruguayens n’ont pas oublié ses initiatives en faveur des classes défavorisées de son pays.

"Je ressens un besoin, plus qu'un besoin, c'est une obligation morale (d'être ici). C'était notre président qui, grâce à lui, tout le monde le connaît, tout le monde connaît l'Uruguay. L'Uruguay n'était pas mentionné auparavant. Merci pour tout ce qu'il a fait pour les pauvres ; c'est le président des pauvres, des jeunes et des étudiants. Tout le monde l'aime. Même ses adversaires l'aiment et reconnaissent ses qualités", raconte Marlene Acosta, endeuillée.

José Mujica a dirigé l’Uruguay de 2010 à 2015.