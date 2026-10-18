Vatican : première apparition publique du pape Léon XIV après son opération

Le pape Léon XIV a remercié dimanche les milliers de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre pour leurs prières et leur soutien durant son hospitalisation.

Opéré mardi pour retirer une tumeur maligne au poumon droit, le souverain pontife a annoncé qu’il comptait reprendre progressivement ses activités habituelles.

L’apparition du pape à la fenêtre du Palais apostolique a été accueillie par les acclamations de la foule. Une semaine auparavant, lors de la traditionnelle prière de l’Angélus, il avait révélé qu’un nodule avait été détecté dans son poumon et qu’une intervention chirurgicale était nécessaire.

« Maintenant que cette phase délicate est derrière moi, je vais reprendre progressivement mes activités, toujours avec l’aide de Dieu et vos prières », a déclaré Léon XIV, dont la voix semblait ferme, quatre jours après son opération.

Un message de solidarité envers les malades

Le souverain pontife a également confié que cette épreuve personnelle avait renforcé sa proximité avec les personnes confrontées à la maladie.

« Cette expérience de la semaine dernière m’a fait me sentir particulièrement proche de ceux qui sont confrontés à la maladie et à l’infirmité », a-t-il déclaré.

Le pape a assuré avoir pleinement ressenti le soutien des fidèles et exprimé sa reconnaissance envers les équipes médicales qui l’ont pris en charge à l’hôpital Gemelli, à Rome.

Il a notamment adressé « une gratitude particulière envers les médecins, les infirmières et l’ensemble du personnel » de l’établissement.

Après avoir salué la foule pendant quelques instants, le souverain pontife a regagné ses appartements au Palais apostolique.

Une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur cancéreuse

Âgé de 71 ans, Léon XIV a subi mardi une intervention visant à retirer le lobe inférieur de son poumon droit. Il s’agit du premier problème de santé majeur rendu public depuis le début de son pontificat, il y a dix-sept mois.

L’opération a confirmé la présence d’un adénocarcinome, une forme de cancer qui représente le type de cancer du poumon le plus fréquemment diagnostiqué.

Les médecins poursuivent actuellement les analyses histologiques de la tumeur et des ganglions lymphatiques concernés. Des examens complémentaires, portant notamment sur les caractéristiques moléculaires et génétiques des cellules cancéreuses, doivent permettre de déterminer si un traitement supplémentaire est nécessaire.

Plusieurs options thérapeutiques sont envisagées, notamment la chimiothérapie, une combinaison de chimiothérapie et d’immunothérapie, ou encore un traitement oral ciblé en fonction des caractéristiques génétiques de la tumeur.

À ce stade, la stratégie médicale dépendra des résultats définitifs des analyses.

Un voyage international en préparation

Malgré cette intervention, le pape entend reprendre progressivement ses engagements, sous réserve de l’évolution de son état de santé et des recommandations de son équipe médicale.

Son prochain grand déplacement international est prévu du 6 au 17 novembre, avec des étapes en Uruguay, en Argentine et au Pérou.

Ce voyage, qui doit comprendre une douzaine de vols et deux trajets en hélicoptère à haute altitude, représente un défi logistique et physique important pour le souverain pontife en période de convalescence.

La reprise de ses activités devrait donc s’effectuer avec prudence, alors que le Vatican attend encore les résultats médicaux qui permettront de préciser les prochaines étapes de sa prise en charge.