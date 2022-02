Las Llamadas : un festival uruguayen né de la lutte africaine

En Uruguay, le festival Las Llamadas est bien plus qu'une simple célébration, caractérisé par la musique candombe et ses tambours, il est le symbole de la lutte des noirs.

Petit garçon, Cesar Pintos jouait des "tambours" avec ses amis dans les rues des quartiers à majorité noire de Montevideo, battant des boîtes de conserve avec des brindilles sur des rythmes ancestraux apportés en Uruguay par des Africains réduits en esclavage.

C'était les années 1940, à peine 100 ans après l'abolition de l'esclavage dans ce pays d'Amérique du Sud, et une période de croissance explosive pour le candombe, un style de musique exclusivement afro-uruguayen.

"Les Noirs l'ont apporté ici", explique Pintos, aujourd'hui âgé de 86 ans, à propos de cette musique, reconnue par l'Unesco comme un élément du patrimoine culturel uruguayen "transmis au sein des familles d'ascendance africaine".

"Ils l'ont apportée dans leur tête, parce qu'ils n'avaient rien" dans la ligne des possessions, a dit Pintos.

À l'âge adulte, il a lancé sa propre "comparsa" de batteurs et de danseurs de son quartier de Cordon, l'un des lieux de naissance du candombe. Le groupe, nommé Sarabanda, participe à ce jour à "Las Llamadas".

Las Llamadas se traduit par "Les appels", d'après l'ancienne pratique consistant à battre des tambours pour "appeler" la communauté. Chaque année depuis 1956, des dizaines de comparsas défilent dans le centre-ville de Montevideo, le visage peint et les costumes élaborés qui rappellent un passé lointain sur un continent étranger.

Des "objets" aux stars de la musique

Aujourd'hui, Las Llamadas est une célébration pour tous les groupes raciaux ,en fait, de nombreuses comparsas sont majoritairement blanches. Mais les origines de la musique candombe se trouvent dans la lutte des noirs.

Montevideo était un port d'entrée important pour les Africains asservis amenés par les Européens en Amérique du Sud à partir de la seconde moitié du 18ème siècle. À la fin des années 1700, plus d'un tiers de la population de la capitale était de descendance africaine, selon le site web de la municipalité.

Pour des générations de personnes réduites en esclavage et leur progéniture, jouer du tambour et danser pendant leur temps libre était un moyen de conserver des liens lointains avec le continent mère. Lorsque l'esclavage a été aboli en Uruguay au milieu du XIXe siècle, les Afro-Uruguayens ont créé des sociétés d'aide mutuelle, dont les réunions animées ont donné naissance au candombe.

Fondamental

"Pour nous, le tambour est fondamental... Il nous permet de protester quand nous avons besoin de nous faire entendre, et aussi de nous amuser", explique Alfonso Pintos, le fils de César, âgé de 59 ans.

Il rappelle le rôle des comparsas dans la résistance uruguayenne à l'apartheid en Afrique du Sud, et plus près de nous, la dictature militaire des années 1970 et 1980 qui a déplacé de nombreux Montevidiens noirs. Aujourd'hui, Las Llamadas est plus une fête qu'une manifestation, mais le combat pour l'égalité n'est pas terminé.

Selon la Banque mondiale, l'Uruguay se distingue en Amérique latine par son faible niveau d'inégalité, même si les Noirs sont plus susceptibles d'être pauvres. Le dernier rapport sur les inégalités de l'institut de statistiques INE du gouvernement indiquait en 2014 que plus de la moitié des Afrodescendants ne voyaient pas leurs besoins fondamentaux satisfaits, contre moins d'un tiers des Blancs.

Neuf Afro-Uruguayens sur dix âgés de 20 à 24 ans n'obtiennent pas de diplôme de l'enseignement supérieur.

Fidèle à ses racines ?

Un peu plus de 255 000 personnes sur environ 3,2 millions d'Uruguayens se sont identifiées comme afrodescendants lors du dernier recensement. Il s'agit d'une proportion décroissante de la population, environ 8 %, contre plus d'un tiers il y a 200 ans.

"L'Uruguay a vraiment pris très au sérieux l'idée d'essayer de devenir une nation blanche", principalement en encourageant la migration européenne, a déclaré l'historien George Reid Andrews, auteur du livre "Blackness in the White Nation".

Pour beaucoup d'Afro-Uruguayens, le candombe est un héritage chéri. Mais certains estiment que le candombe n'est plus fidèle à ses racines. Tomas Chirimini est président de l'association civique Africania et chef de la troupe Conjunto Bantu, qui ne participe pas à Las Llamadas ni au carnaval.

"Le Noir (uruguayen) a perdu un lieu où exprimer son héritage", explique Tomas Chirimini, 84 ans, en référence à ce qu'il perçoit comme une commercialisation rampante et une dilution de la culture afro-uruguayenne. Les choses changent effectivement, a déclaré Fred Parreno, 34 ans, un batteur de Sarabande. Mais "la chose fondamentale est (...) d'être conscient de ce que vous représentez quand vous prenez un tambour", dit-il.

"Vous représentez beaucoup de gens qui sont venus avant et qui ont versé leur sang pour qu'aujourd'hui nous puissions marcher dans la rue" en jouant du tambour, a-t-il dit.