Vatican : l’état de santé du pape Léon XIV continue de s’améliorer

Au Vatican, des nouvelles rassurantes sur l’état de santé du pape Léon XIV. Les médecins confirment une amélioration continue de son état, quelques jours après une opération pour un cancer du poumon.

Des photographies publiées vendredi par le Vatican montrent le souverain pontife célébrant une messe dans la chapelle de l’hôpital Gemelli, à Rome, aux côtés de son secrétaire particulier.

Selon l’équipe médicale, les derniers examens, notamment une radiographie pulmonaire et des analyses sanguines, témoignent d’une évolution favorable.

Âgé de 71 ans, Léon XIV a subi l’ablation du lobe inférieur de son poumon droit, après la découverte d’un nodule suspect. L’intervention a confirmé la présence d’un adénocarcinome, la forme la plus fréquente de cancer du poumon.

Le pape a repris certaines activités. Il mange, se déplace et continue de travailler depuis sa chambre d’hôpital.

Il a également reçu des lettres de soutien d’enfants hospitalisés dans différents services de l’établissement.

Son hospitalisation devrait se poursuivre au moins jusqu’au 20 octobre, sous surveillance médicale.