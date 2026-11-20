Le Vatican a annoncé les préparatifs des célébrations de Noël sur la place Saint-Pierre, avec une cérémonie d’illumination du sapin prévue le 7 décembre à 17h30. Des enfants suivant un traitement contre le cancer dans plusieurs hôpitaux italiens participeront à l’événement en procédant à sa mise en lumière.

D’une hauteur de 24 mètres et d’un poids de 7,5 tonnes, le sapin est un épicéa argenté provenant de la forêt de Cugno dell’Acero, dans le parc national du Pollino, au sud de l’Italie. Offert par la commune de Terranova di Pollino, dans la province de Potenza, il sera décoré de plus de 50 000 ampoules LED ainsi que de créations en argile réalisées par des enfants dans le cadre d’ateliers thérapeutiques organisés par la Fondation Lene Thun.

La cérémonie coïncidera avec l’illumination d’un autre sapin à Gubbio, ville d’Ombrie associée à la tradition de saint François d’Assise. Présenté par les organisateurs comme le plus grand arbre de Noël du monde, celui-ci s’inscrit dans le contexte des commémorations du 800e anniversaire de la mort du saint.

Le dispositif de Noël au Vatican comprend également une crèche monumentale intitulée « Le Grand Mystère », offerte par l’archidiocèse de Chieti-Vasto. Sa réalisation a mobilisé 90 communes des provinces de Chieti et de Pescara, les 146 paroisses de l’archidiocèse ainsi que des détenus engagés dans un programme éducatif et de formation.

L’installation s’inspire des paysages traditionnels des Abruzzes, avec des constructions rurales aux toits de chaume, des personnages grandeur nature et une reconstitution de Bethléem à l’époque de la naissance du Christ.

Enfin, le Vatican entend inscrire ces installations dans une démarche de développement durable. Après les fêtes, le bois du sapin de la place Saint-Pierre sera valorisé, en partenariat avec l’organisation milanaise Conlegno, pour fabriquer des objets à vocation sociale, artistique et liturgique.