Pérou : le pape Léon XIV réunit des milliers de jeunes à Lima

Accueilli par les ovations lors de son passage en papamobile, le pape de 71 ans a reçu un bain de foule enthousiaste, entre spectateurs courant derrière son cortège et partisans brandissant pancartes, ballons et effigies. À la nuit tombée, une marée lumineuse formée par des milliers de smartphones a gagné les gradins au son des chants religieux. Entre jeunes synchronisant leurs lumières, religieuses chantant avec ferveur et cierges scintillant dans la foule, Léon XIV a pris la parole au cœur d'une communion collective intense. Organisée au terme d'une tournée sud-américaine de douze jours, cette veillée a mobilisé la jeunesse et les étudiants de toutes les provinces péruviennes. Le voyage a une résonance singulière pour Robert Prevost, natif des États-Unis, qui a consacré plus de vingt ans de sa vie au Pérou en tant que missionnaire puis évêque de Chiclayo. Naturalisé en 2015, « Padre Roberto » revient dans un pays qu'il qualifie de seconde patrie, au milieu d'une liesse populaire qui a culminé dans les gradins du Stade national de Lima.