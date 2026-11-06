Sahara occidental : le Maroc commémore la Marche verte

Le Maroc a célébré vendredi l’anniversaire de la Marche verte, vaste mobilisation populaire organisée en novembre 1975 et qui avait précédé la prise de contrôle par le royaume de la majeure partie du Sahara occidental.

À Laâyoune, plusieurs centaines de manifestants favorables au Maroc se sont rassemblés, brandissant des drapeaux nationaux et réaffirmant leur soutien au roi Mohammed VI ainsi qu’au projet d’autonomie proposé par Rabat pour le territoire disputé.

« Nous avons toujours soutenu notre roi et partagé sa vision. Son initiative d’autonomie constitue, à nos yeux, la proposition la plus appropriée pour résoudre ce différend », a déclaré Layla Choraifi, participante au rassemblement.

D’autres manifestants ont critiqué le bilan de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO), estimant que ses 35 années de présence n’avaient pas permis de faire avancer le processus de règlement du conflit. Certains ont également salué le soutien des États-Unis et de onze autres pays à la proposition marocaine d’autonomie.

Créée en 1991, la MINURSO avait pour mission de surveiller le cessez-le-feu et de préparer un référendum permettant à la population du Sahara occidental de choisir entre l’indépendance et le rattachement au Maroc. Son mandat, arrivé à expiration le 31 octobre, marque une nouvelle étape dans l’évolution du dispositif onusien sur le territoire.

La commémoration revêt toutefois une signification radicalement différente pour les partisans de l’indépendance. Au-delà du dispositif militaire marocain et du long remblai de sable qui traverse le territoire, ces derniers voient dans la Marche verte le point de départ de la prise de contrôle marocaine et du déplacement de milliers de personnes. De nombreuses familles demeurent séparées entre les villes administrées par le Maroc et les camps de réfugiés situés en Algérie.

Le Sahara occidental reste ainsi l'un des conflits territoriaux les plus anciens du continent africain. Le Maroc contrôle la majeure partie du territoire, tandis que le Front Polisario revendique son indépendance. Malgré plusieurs décennies de médiation internationale, aucune solution politique définitive n'a permis de mettre un terme au différend.