Burkina : le festival des "récréâtrales" transforme les rues en scène ouverte

À Ouagadougou, tout un quartier fait vivre les Récréâtrales. Pour cette 14e édition, du 24 au 31 octobre, les habitants de Bougsemtenga accueillent les spectacles dans leurs cours et co-produisent le festival depuis sa création.

Depuis février, le chorégraphe Djibril Ouattara prépare avec les femmes et les jeunes du quartier le spectacle d'ouverture, « Les Mouches » qui affirme que l’humanité ne se définit par la capacité à répondre, à prendre soin et à faire place à la beauté.

« Tu rencontres des personnes qui ne sont pas du tout dans la danse que toi tu connais. Et qui ont leur danse à eux. Et donc tu dois créer avec eux. C'est-à-dire que tu abandonnes tes connaissances et tu fais appel maintenant à eux. Leurs connaissances. Qu'est-ce qu'ils savent faire ? Qu'est-ce qu'il peut me proposer avec leurs corps ? Et tout le monde sait danser. Mais seulement, c'est la direction qu'il faut trouver. ...L'idée d'implanter le festival dans le quartier est tellement puissant, elle arrive à rendre l'art accessible à tout le monde. », explique Djibril Ouattara, chorégraphe.

Agathe Serré, de l'association des femmes de Bougsemtenga, soutient le festival. Comédienne amatrice, elle joue aux Récréâtrales depuis 2006 : « Le chorégraphe, c'est un jeune, très jeune, dynamique, qui travaille fort. Même les répétitions. On voit que si tu n'es pas endurant, tu ne peux pas le suivre. Donc on avait déjà peur parce qu'avec Djibril Ouattara, il faut donner tout. On ne donne pas un peu, on donne tout. Et nous, avec l'âge, on s'était dit qu'on ne va pas tenir quoi. Ça va, on a tenu, on l'a fait. Très belle production et si c'est à refaire, on le referait. »

Claude Ilboudo, dit « Gohou », a grandi avec les Récréâtrales. Enfant, il participait déjà aux spectacles : il est aujourd'hui comédien professionnel. : « Les Récréâtrales embauchent beaucoup de jeunes qui participent, quel que soit bénévolat, quelle que soit la participation de la danse, du théâtre, de la technique. »

Pendant une semaine, la ruelle des Récréâtrales devient une scénographie urbaine de 550 mètres, construite par 68 techniciens et artistes venus de 12 pays, pour le bonheur des petits et des grands visiteurs.

Le festival se déroule tous les jours, du matin jusqu'au petit matin et mêle lectures, spectacles jeune public, rencontres, soirées musicales et productions théâtrales, dans les cours familiales et sur des plateaux dans la rue.