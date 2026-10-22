L’Égypte appelle à une solution politique entre l'Arabie saoudite et les Houthis

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a appelé jeudi 22 octobre à explorer toutes les voies diplomatiques susceptibles de mettre fin à l’escalade entre l’Arabie saoudite et les rebelles houthis au Yémen. Il a notamment insisté sur la nécessité d’un retrait complet des territoires récemment occupés et d’un retour aux positions antérieures au 1er septembre.

Lors d’une conférence de presse au Caire, le chef de la diplomatie égyptienne a réaffirmé la solidarité de son pays avec l’Arabie saoudite, confrontée depuis le début du mois à des attaques quasi quotidiennes revendiquées par les Houthis, soutenus par l’Iran. Une frappe contre l’aéroport de Riyad aurait notamment constitué l’attaque la plus meurtrière subie par le royaume depuis plusieurs années.

La situation s’est aggravée après le lancement, en septembre, d’une offensive majeure des Houthis, qui se sont emparés de territoires contrôlés par le gouvernement yéménite le long de la mer Rouge. Cette nouvelle poussée intervient après l’effondrement, en juillet, d’une trêve qui avait permis plusieurs années d’accalmie relative dans la guerre civile.

Les rebelles ont également annoncé un blocus maritime visant l’Arabie saoudite et multiplié les attaques contre des navires, le territoire saoudien et des installations pétrolières. En riposte, l’aviation saoudienne mène régulièrement des frappes contre les zones sous contrôle houthi.

Ces affrontements aggravent une crise humanitaire déjà profonde au Yémen, où plus de 250 000 personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays par les combats, selon les informations rapportées par l’AFP.

Badr Abdelatty a enfin élargi son appel à la désescalade à d’autres foyers de tension régionaux, notamment l’Iran, le Soudan et la Libye. « Les solutions militaires ne feront qu’entraîner davantage de destruction et de ruines », a-t-il averti, plaidant pour le renforcement des démarches politiques afin de prévenir une nouvelle aggravation des conflits.